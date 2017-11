Felmentették és kényszergyógykezelik a Négylépcsősben késelő joghallgatót - részletek

– Hasító mozdulattal átvágta az ereket, a fejbiccentő izmot és a légcsövet is 16 centiméter hosszan. A tanúk látták, hogy a sértett nyakából fröcsköl a vér, perceken belül meghalt, az életét nem lehetett volna megmenteni – ismertette a Csongrád Megyei Főügyészség képviselője a Négylépcsős gyilkosságként elhíresült emberölés borzalmas részleteit a keddi tárgyaláson.

Ezekben azt állította, hogy az italába keverhettek valamit, attól hallucinált, illetve a későbbi áldozat beszólt neki, megfélemlítette, mivel nagyobb és erősebb volt nála, ezért jogos védelmi helyzetben suhintott felé a svájci bicskájával. Látta, hogy fröccsent a vér, de nem tudja, hol és hogyan vágta meg a férfit. Nem kívánta a megszúrt férfi halálát, nem nézett vissza, sétálni indult a gyilkosság után, csak a rendőrségen tudta meg, hogy meghalt az áldozat.

N. Bence pedig az utolsó szó jogán így fogalmazott: – Nem érzem magam bűnösnek. Nem akartam ennek a személynek a halált. Jól elbeszélgettem vele, de a hirtelen modor és hangsúlyváltása kergetett az ijedtség állapotába.

A férfi hajnali három óra körül a nadrágja zsebében kinyitotta a mindig magánál tartott bicskáját, majd a késsel előzmény és ok nélkül nyakon szúrta a sértettet. A 7 centis pengét tövig beleszúrta az áldozatba, majd 16 centiméteres sebet ejtve átvágta a torkát. Az áldozat percek alatt elvérzett, hiába próbáltak segíteni a vendégek

A vádlott az eljárás során arra hivatkozott, hogy a sértett fenyegette, így jogos védelmi helyzetben volt. A bíróság előtt megtagadta a vallomástételt, de az egyik tanú szavait kommentálva úgy fogalmazott, "nincs bennem megbánás, mert nem vagyok bűnös".

– Az ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló vádlott a szegedi Négylépcsős sörözőben 2016. február másodikán éjjel 2 óra 50 perckor minden előzetes szóváltás nélkül a sértett nyakának bal oldalába szúrt – idézte fel a keddi tárgyaláson a megyei főügyészség képviselője.A bűncselekményről többször beszámoltunk lapunkban (2016. február 3.:, 2016. február 4.:). Az áldozat egy 36 éves férfi, B. Dániel volt. A vádlott, a 25 éves egykori joghallgató, N. Bence kézzel sűrűn teleírt A4-es lapokkal a kezében érkezett. A vallomástételt megtagadta, ezért a bíró a korábbi jegyzőkönyvekből ismertette a vallomását.A tanácsvezető bíró tájékoztatása szerint több elmeorvosi szakértői vélemény is készült a tavaly február eleje óta előzetes, majd idén május óta ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló fiatalemberről, amelyek lényege, hogyA bíróság kedden egész nap tanúkat – N. Bence aznap éjjeli asztaltársaságát, barátait, egy ott lévő párt, az áldozat egykori barátnőjét és a Négylépcsős pultosát – hallgatott meg. A tanúvallomásokból kiderült, hogy a vádlott rendszeresen az átlaghoz képest több alkoholt fogyasztott, akár eszméletvesztésig is ivott, két alkalommal pedig a detoxikálóba kellett szállítani. Egyébként nem volt vele probléma, nem volt sem agresszív, sem kötekedő.– Nincs bennem megbánás, mert nem vagyok bűnös, örülök, hogy láttalak – köszönt el egyik legjobb barátjától, miközben a fiatalember távozott a teremből. A tanúk szerint semmilyen szóváltás nem előzte meg a gyilkosságot. Mindannyian csak a fémszék hangos csattanását hallották a járólapon, amikor a megszúrt áldozat székestül hátrazuhant. A boncolási jegyzőkönyv sem igazolta a vádlottat, nem magasodhatott felé megfélemlítően az áldozat, mert súlyos nyaki sérüléseit ülve szerezte.Az ügyész a vádbeszédben azt mondta, a vádlott a cselekményét a betegségével összefüggésben követte el, ezért nem büntethető kóros elmeállapot miatt. Kérte a vádlott emberölés vádja alóli felmentését és kényszergyógykezelés elrendelését az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben. A kirendelt védő továbbra is jogos védelemre hivatkozott.A Szegedi Törvényszék tanácsvezető bírája N. Bencét büntethetőséget kizáró ok miatt felmentette az emberölés vádja alól, és elrendelte a kényszergyógykezelését. A több mint 1 millió 184 ezer forintos bűnügyi költséget az állam viseli. – Az nem vitás, hogy a vádlott megölte a sértettet. A kérdés, hogy a jogos védelmi helyzet megállapítható-e. A bíróság úgy ítélte meg, hogy erre a vádlott hivatkozásán kívül nincs más bizonyíték. Ez fikció – hangsúlyozta a bíró.Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a védő és védence három nap gondolkodási időt kért, így az ítélet nem jogerős. A bíróság végzése értelmében N. Bencét visszaszállították az budapesti intézetbe, ahol tovább folyik az ideiglenes kényszergyógykezelése.2017 júniusában rendelték el N. Bence kényszergyógykezelését: a most 25 éves, akkor végzős joghallgató esetét végig követtük lapunkban. A döntést ma megerősítette a Szegedi Járásbíróság. A szegedi Négylépcsős sörözőben szúrt bicskájával halálra egy 36 éves férfit egy Szegeden tanuló végzős joghallgató, írtuk tavaly év elején . N. Bencét a gyilkosság után nem sokkal albérlete közelében fogták el a rendőrök. Ismerősei szerint labilis idegzetű volt. Tavaly február 1-jén ismerőseivel italozott, majd éjfél körül egy másik szegedi sörözőbe mentek át. Ott találkozott a későbbi sértettel, akivel végül kettesben maradtak, és folytatták az italozást, köztük vita nem volt.Ez csak egy maffiózó volt – mondta a Zsaru magazin információi szerint N. Bence a szegedi Négylépcsősben, miután svájci bicskájával elvágta a 36 éves B. Dániel torkát. Az áldozatról a rendőrök később megállapították, hogy nem volt köze semmilyen bűnözői csoporthoz.N. Bence azzal védekezik – ahogy szintén megírtuk –, hogy B. Dániel, akivel az eset előtt fél órával ismerkedett meg, az életére tört. Ezt a szemtanúk közül senki sem látta. A szakértői vélemény szerint a halálos szúrást és vágást okozó hat centiméteres pengéjű bicska nem nyitható ki egy kézzel, ha valaki egy támadást akarna elhárítani vele. N. Bence ellen emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást, a bíróság február 4-én elrendelte előzetes letartóztatását 2017 júniusában a Szegedi Járásbíróság megszüntette N. Bence előzetes letartóztatását és elrendelte ideiglenes kényszergyógykezelését . A bíróság álláspontja szerint a gyanúsított személyi szabadságának elvonása továbbra is szükséges, így a gyanúsított ideiglenes kényszergyógykezelését rendelte el előzetes letartóztatásának megszüntetése mellett. A kényszergyógykezelést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtották végre.A felmentésre és kényszergyógykezelésre vonatkozó döntést a Szegedi Járásbíróság most megerősítette, az indoklás szerint a vádlott - a szakértői vélemények szerint - súlyos elmebetegségben, paranoid skizofréniában szenved, képtelen cselekménye következményeinek felismerésére. Az orvosok szerint gyógykezelése feltétlenül szükséges, bármikor bekövetkezhet nála ön- vagy közveszélyes állapot, elkövethet hasonló bűncselekményt.A férfi korábban is kontrollálatlanul fogyasztott alkoholt, többször is detoxikálóba került, a bűncselekmény idején is ittas volt, véralkoholszintje 2,5-3 ezrelék között lehetett.A döntés indoklása során Joó Attila tanácsvezető bíró kifejtette, a vádlott vallomásán kívül semmi nem támasztja alá, hogy jogos védelmi helyzetben volt. A vádlott és védője három nap gondolkodási időt kért az esetleges fellebbezés bejelentésére.