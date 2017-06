Félmillió forint értékű jegyet váltottak vissza az első napon - Fizetnek a tízéves parkolószelvényért is

December 31-éig visszaváltható



Az SZKT tájékoztatása szerint az első napon, június 6-án, kedden – amikor már csak a parkolóautomatákat használhattuk – több mint 500 ezer forint értékben váltottak vissza parkolójegyet. Akinél még maradt lyukasztós parkolószelvény, 2017. december 31-éig visszaválthatja teljes áron az SZKT Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálatán.

Ábrahám József mutatja: 4170 forint értékű parkolójegyet váltott vissza. Fotó: Frank Yvette

– El is dobhattam volna a szemétbe a parkolójegyeket, mert nem kapok értük hatalmas összeget, de úgy voltam vele, nem dobok ki pénzt az ablakon – mondta szerda délelőtt az a középkorú nő, aki két félórás (darabja 260 forint) és egy órás (darabja 480 forint) lyukasztós parkolószelvényt váltott vissza az SZKT Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálatán. Ezer forintot kapott a három papíralapú szegedi parkolójegyért, ami a megszűnéséig egyedülálló volt Magyarországon. De ez már a múlt, mert kedd óta parkolóautomaták működnek Szegeden, amit igaz, még nem próbált ki a középkorú nő – aki kérte, ne írjuk le a nevét –, de dicsérte. Szerinte jó ötlet volt bevezetni az új rendszert.Szerda délelőtt nem álltak hosszú, tömött sorokban az ügyfélszolgálaton azok, akik a parkolójegyüket szerették volna visszaváltani, de folyamatosan jöttek az emberek.

– Nyolc jegyet váltok vissza – mutatta egy középkorú férfi, aki szintén nem adta a nevét, arcát. Azt elárulta, a szomszéd megyéből, Mélykútról jár gyakran Szegedre ügyeket intézni. – Maradt az autómban néhány parkolójegy, és olvastam, hogy vissza lehet váltani. Már parkoltam az új rendszerben, a mobilparkolás tökéletesen működött, az érmés parkolásnál kicsit gondolkodnom kellett, de szerintem két használat után mindenkinek menni fog – mondta a férfi.– A cégnél összegyűlt parkolójegyeket hoztam el – mondta Ábrahám József, akinek van felmutatóra szóló bérlete, ami természetesen továbbra is érvényes. A pakkért 4170 forintot kapott. Egy másik szegedi férfi is a cégénél felgyülemlett jegyeket váltotta be. Név nélkül nyilatkozva elmondta, hogy ők évente mintegy kétszázezer forint értékben vásároltak napi, órás és félórás jegyeket, amit a hozzájuk érkező vendégek használtak fel. A férfi közel húszezer forintot kapott a parkolószelvényekért.Az ügyfélszolgálaton megtudtuk, volt olyan, aki 2008-as parkolószelvényt hozott vissza, aminek még 120 forint volt az ára, de olyan is akadt, aki arról érdeklődött, visszaváltják-e a tíz évnél öregebb jegyeit. Visszaváltják, mert a közgyűlési rendeletben nem határozták meg, hogy mikori jegyet vesznek vissza. Természetesen névértéken vásárolják vissza a régebbi jegyeket.