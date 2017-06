Félmilliót nyert Anett és kisfia az alapítványnak

A TV2 műsorvezetője a Vigyázat, gyerekkel vagyok! című műsor május 25-ei adását nyerte meg Noellel, így lehetőséget kaptak, hogy a memóriajátékban egy általuk kiválasztott szervezetnek gyűjtsenek pénzt. Az ötszázezer forintot azért a szegedi gyermekklinikán működő, dél-alföldi hematológiai és onkológiai gyermekbetegeket támogató szervezetnek adták, mert a csatorna munkatársaival korábban is segítették már őket.– Tavaly volt egy bálunk, ott volt Anett is, így ismerkedtünk meg – mesélte Bartyik Katalin kuratóriumi elnök. – Mádai Viviennel és Kadlecsek Krisztiánnal reklámfilmet is forgattak az idei egy százalékos kampányunkhoz, így elmondhatom, hogy aktív segítőink. A műsorban nyert félmillió forint felajánlásának is nagyon örültünk, mert mindig van helye a pénznek. Azt azonban egyelőre még nem döntöttük el, mire költjük ezt az összeget, amely egyébként egy infúziós pumpa ára – mondta Bartyik doktornő.