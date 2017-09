Félnek a jövőtől a Cserepes sor önkényes lakásfoglalói: folytatódik a telep dózerolása

Újabb házakat bontanak le a Cserepes soron. Egyre több bérlő és tulajdonos egyezik meg az önkormányzattal, csak az önkényes lakásfoglalók nem tudják, mi lesz velük. Fotó: Kuklis István

– Önkényes lakásfoglalók vagyunk. Nem tudjuk, mi lesz velünk – Kolompár Csaba elkeseredett. Arcán tanácstalansággal vegyes rémület látszódott. A Cserepes sori „házuk" melletti portát tegnapra szinte már a földdel tette egyenlővé egy munkagép.Márciusban – ahogy írtuk – kezdte el a Cserepes sori épületek bontását az önkormányzat. A területen 16 ingatlanban 64 lakást érint a dózerolás, a cél az antiszegregációs terv végrehajtása. A bérlőknek hasonló komfortfokozatú lakásokat kínálnak fel, amelyeknél figyelembe veszik a költöző családok létszámát is. A 17 magántulajdonú lakás adásvétele folyamatos, az értékesítés az eladó ajánlata és a hivatalos értékbecslés alapján történik. A bontások az értékesítés és a bérlőkkel való megegyezés ütemében történnek.

Már nincs mit elfoglalni

Reptéri nosztalgia

Életkép a már félig lebontott Cserepes soron. A bárányokat is el kell költöztetni. Fotó: Kuklis István

– A mi háztömbünkben négy család lakik. Közülük hárman önkényes lakásfoglalók. Az egyetlen tulajdonos és az önkormányzat között tudomásunk szerint már közel a megállapodás, s ha az ő lakrészét lebontják, dől vele az egész tömb – ezt már Csók Edit, Kolompár Csaba élettársa mondja. A pár egy 12 éves fiút nevel. – Márciusban elbontották azt a házat, ahol addig éltünk. Szerencsére megtaláltuk ezt az üres kis szobát, amire 60 ezer forintot költöttünk, hiszen ki kellett meszeltetni. Innen már nem tudunk tovább menni, a Cserepes soron is elfogytak a még beköltözhető üres lakások. A gyerekkel nem mehetünk az utcára. Csak az albérlet marad, de a családi pótlékon és a párom alkalmi munkáin kívül nincs más jövedelmünk. Már néztem kiadó szobákat, de egyik sem a mi pénztárcánkhoz való – magyarázza Csók Edit. A párnak, mivel önkényes lakásfoglalók, nem ajánlott semmit az önkormányzat.– Se rokonunk, se más megoldásunk nincs arra az esetre, ha ezt az épületet is elbontják a fejünk fölül. Régen a reptéren éltünk. Az ottani házakat is elbontották, de akkor mindenkinek adtak 1-2 milliót, amivel új életet lehetett kezdeni. Ott még az áram is ingyen volt, és a költözéskor buszok vitték el a családokat új lakásaikba – nosztalgiázott Kolompár Csaba.

A beszélgetésbe bekapcsolódott egy szintén ebben a tömbben élő asszony, aki Csabáékhoz hasonlóan önkényes lakásfoglaló és négy gyermeket nevel.– Én sem tudom, mi lesz velünk – mondta. Nem szerette volna, hogy fotót készítsünk gyerekeiről. Ma kezdődik az iskola, nem akarta, hogy az osztálytársak helyzetük miatt kinevessék őket. – Az önkényes lakásfoglaló családokban mindenhol van különböző korú gyerek. Mindjárt itt a tél. A legrosszabb időpontot választották a dózerolásra – mondta Csók Edit.

11 ház maradt

Solymos László alpolgármester azt mondta, hogy a most lebontott ingatlanban korábban két bérlő és egy tulajdonos volt. A bérlők csereingatlant kaptak, a tulajdonossal megegyeztek, aki Bakson vett magának házat. A Cserepes sori 16 épületből most az ötödiket bontották el. A többi épület ledózerolásának még nincs meg a pontos időpontja.