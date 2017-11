Felnőtteknek való hírek vitték a tegnapot - olvassa el hírösszefoglalónkat!

Orosz kommunisták a bolsevik forradalom kitörésének századik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen vesznek részt a moszkvai Vörös téren. Már ott sem kötelező ünnepelni. Fotó: MTI

Bármilyen kíváncsivá is tette egyes olvasóinkat a felütés, először az időjárásról fogunk írni. A klímával olyan nagy baj nem lesz,- estére mondjuk már csak 1 fokot írnak, télikabátban sem lenne melegünk. Ez azért jó, hogy aki napközben megy el otthonról, de késő este megy haza, az ne tudja, hogyan öltözzön fel, hogy ne izzadjon, de este mégse fázzon.

Hát akkor kezdjük a csúnyább hírekkel: egy harmincéves férfi és vele egykorú női társa. Végül elvették minden pénzüket és bántalmazták is őket. A páros előzetesbe került. Írtunk arról is, hogy újabb ismert magyar rendezőt vádolnak szexuális zaklatással:. A megvádolt művész többször rendezett a Szegedi Szabadtéri Játékokon is.A harmadik szexszel kapcsolatos hírünk szerencsére békés, senki sem kényszerít benne senkit semmire: arról szól, hogy. Ha már lakás, idecsapjuk, amely csak arra vár, hogy valaki végre kihozza belőle a hattyút.Sok olvasónk volt kíváncsi a: állambiztonsági kutató dolgozott 25 évig a listán, eredményeit könyvben foglalta össze.- beakadt a körme a vonatlépcső rácsába - pedig országos ügy lett: a MÁV Start segítő szolgáltatást indít majd fogyatékkal élőknek, amelyet látássérültek is igénybe vehetnek.

Hírt adtunk arról is, hogy, arról, hogy, és szeretnék odavinni a Csongrád megyei iratanyagot is; arról nem is beszélve, hogy. Vezessenek óvatosan-rovatunk sem tétlenkedett: a, hogy nem pécéztünk ki egyet sem. Őket köszöntik ma virággal:, Amarant, Amaranta, Csenger, Éneás, Engelbert, Erneszt, Ernő, Florentin, Karen, Karin, Karina, Lázár, Lázó, Rados, Radován, Radvány, Ralf, Raul, Rolf, Rudolf, Szulamit.Na meg van még valami, amit sokáig megünnepeltettek az országgal:, amely nem nálunk volt és nem novemberben, meg nem is szerettük annyira ünnepelni. Van nekünk ugyebár szomorúbb évfordulónk is, amelyet ünnepelhetünk október-november fordulóján - a közös annyi, hogy abban is részt vettek az oroszok.Szép őszi napot kívánunk minden kedves olvasónknak, holnap úgyis csak feleennyi fok lesz. Élvezzék a jó időt, és olvassanak minket napközben is!