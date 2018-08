Felolvasóprogramokat kapnak a vakok

A látássérülteknek a számítógép használathoz speciális szoftverekre van szükségük. A vak embereket képernyő-felolvasó programok, a gyengén látókat nagyítószoftverek segítik.

Egy éven keresztül három, látássérülteknek szóló szoftverhez juthatnak hozzá ingyenesen a magyarországi vakok és gyengénlátók, valamint az őket támogató cégek, szervezetek és iskolák. Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány és a Belügyminisztérium közös programjának célja, hogy minden állampolgár számára akadálymentesen elérhetők legyenek az elektronikus közszolgáltatások. Ezek a programok segíthetnek a munkavégzésben, tanulásban, de a szabadidő eltöltésében is.– Több fajtája van ezeknek, a legközkedveltebbek a magyarországi vakok és gyengénlátók körében egy amerikai gyártó által fejlesztett termékek, amelyeket az Informatika a látássérültekért Alapítvány honosít Magyarországon – magyarázta Szuhaj Mihály, az alapítvány kuratóriumi elnöke.Megtudtuk tőle, ezek demóváltozata eddig is ingyen elérhető volt, de a programok 40 perces időkorlátúak: lehet őket többször használni, ám egyszerre csak ennyi ideig. A teljes használathoz meg kellett venni a licencet, vagyis az ehhez szükséges aktiváló kódot. Mivel ezek magas árú termékek, nem a magyar felhasználók pénztárcájához szabott az áruk, ezért az alapítvány elkezdte ezek adományozását.– A JAWS felolvasóprogram 260 ezer forintba kerül, sajnos kevesen tudják közülünk ezt megvenni. A másik lehetőség valóban az adományozás volt, ám évente meghatározott számban lehetett hozzájutni ehhez a felolvasószoftverhez – tudtuk meg Ballai Anna Máriától, a Vakok és Gyengénlátók Csongrádi Megyei Egyesületének elnökétől.– Most viszont csak regisztrálniuk kell magukat az erre jogosultaknak, és le tudják tölteni a képernyő-felolvasó program mellett a másik két nagyítóprogramot is. Ez nagyon nagy segítség számunkra – tette hozzá az elnök.Csongrád megyében 1800 súlyos mértékben látássérült ember él, az országban pedig mintegy 300 ezret érinthet az ingyenes hozzáférés.Köztük Antal István mindennapi életét is megkönnyíti ez: – Ez egy beszélő program, a lenyomott billentyűket és minden mást felolvas. A JAWS egy másik programmal közösen például hangoskönyvet is tud készíteni, amit hangfáljba konvertál – mesélte. Ez nagyon hasznos számára, hiszen Makón él, ám Szegeden dolgozik, így a buszon végig hallgat egy-egy könyvet. Istvánt e-mailben értesítették erről a lehetőségről, csakúgy, mint sorstársait.A program összesen három szoftverre terjed ki, amelyet idén július 24-étől 2019. június végéig igényelhetnek az érintettek, majd az első aktiválástól kezdve egy éven át használhatják ingyenesen azokat. Nemcsak a látássérültek, hanem az olvasásban akadályozott személyek, vagyis a diszlexiások és az őket foglalkoztató cégek, iskolák, szervezetek is igényelhetnek ilyet. Szuhaj Mihály elmondta, dolgoznak azon, hogy egy év múlva folytatódjon ez a projekt.