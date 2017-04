Felpörgető olasz ízek és kávék

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

Különösen jól tud esni egy finom és erős kávé, amikor belefáradunk a bevásárlásba, és erőt gyűjtünk a folytatáshoz - vagy éppen igyekszünk ráhangolódni.Szeged hipermarketjében az üzletsoron könnyen megtehetjük ezt a Business Caféban, amely reggeltől estig várja az energiára vagy a pillanatnyi pihenésre vágyó vendégeket. De az egyedi pörkölésű kávék mellett legalább olyan jól meg lehet vitatni az élet nagy kérdéseit barátainkkal, mint ahogy lebonyolíthatunk üzleti tárgyalást is. A fogyasztás tengerében családi pihenőhelynek is alkalmas a hely, ahol a kávék mellett megkóstolhatjuk akár a citromos forró csokit, a mangóteát, a házi áfonyaszörpöt, a különleges limonádékat és shake-eket is, közben egy jó szendvicset falatozva.Ha mégsem laknánk jól egy szendviccsel, elég az üzletsor egy másik pontjáig elmenni, hogy igazi itáliai ízekkel találkozva tömjük meg a hasunkat. A Bella Italia pizzéria egyik tulajdonosa valóban olasz gyökerekkel rendelkezik, és szakácsaik is tősgyökeres olasz mestertől tanulják a jó tésztakészítés fortélyait. Erről egyszerű meggyőződni, ha megkóstoljuk számtalan pizzájukat vagy egyéb hagyományos olasz tésztájukat, amelyeket házhoz is szállítanak. Méretben sincs akadály, hiszen 26 és 50 centi átmérőjű pizza is készül konyhájukban. A tészták mellett persze folyamatosan bővül választékuk, legyen szó főételekről, salátáktól vagy éppen desszertekről, akcióikkal pedig akár több száz forintot is megtakaríthatunk.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, ami rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.