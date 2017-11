Félresikerült a százmilliós újszegedi beruházás

Kerékpáros fogadóállomás néven ajánlja a szegedi Tourinform az újszegedi liget 2010 végén átadott biciklis bázisát, amely idén már nem nyitott ki. Annyira, hogy gazdája, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. megbízásából bérbeadásra hirdeti egy ingatlanos portál, havi nettó 200 ezer forintért.A „Komplex beruházás a szegedi kerékpárturizmus fejlesztése érdekében" című program célja az volt, hogy Szeged a kerékpáros turizmus látogatott megállóhelye legyen. A Szegeden áthaladó EuroVelo 11. számú nemzetközi kerékpárúthoz kapcsolódva épült meg – ezt betonba vésve ma is hirdeti.A Játékok kertjében megvalósuló 100 millió forintos uniós beruházáshoz Szeged 50 milliós támogatást nyújtott. Ebből az épület mellett futotta tíz teljesen felszerelt kerékpárra is. 10 ezer forint kaució mellett óránként 250 forintért lehetett biciklit kölcsönözni.

– Ezek a Sziksósfürdő Strand és Kempingbe kerültek, bérelhetők, és szépen pörögtek is a szezonban – tudtuk meg Szabó Mihály ügyvezető igazgatótól.A reggel 8-tól este 10 óráig nyitva tartó, 60 négyzetméteres, klimatizált épületben korszerű, akadálymentesített vécék és zuhanyzók is helyet kaptak, használatukért 100, illetve 300 forintot kellett fizetni. A fogadóállomás tetején bicikliparkolót alakítottak ki.Ottjártunkkor egyetlen drótszamár sem támaszkodott a tartóknak, a három őrzés-védelmet szolgáló kamera azonban még megvolt.Nem övezte osztatlan lelkesedés a beruházást. – Minden egy helyen, de nem jó semmire, szűk az épület – írta 2012-ben az egyik kommentelőnk.– A kölcsönző helye nem igazán jó, a belvárosban kellene valahol – írta másik olvasónk, akinek véleménye összecseng a beruházásra rálátó forrásunkkal. Szerinte több esélye lett volna a bázisnak, ha teljes felújítást kap a liget, s még inkább, ha meg tudnak egyezni egy komoly kerékpáros céggel.Az ügyvezető szerint erre voltak is próbálkozások. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, a beruházás a tervezett szinten teljesítette a bevételt a bázis, valamit értékesítése nem merült fel, ez csak a tulajdonos önkormányzat hozzájárulásával történhetne.

Időközben lejárt az 5 éves fenntartási kötelezettség, így használható másra is. Az Openhouse ingatlanportál dicséri a kétbejáratú, 49 négyzetméteres lakóterű, összközműves, klimatizált épületet, ahol van egy 54 négyzetméteres fedett tetőszint is.Ez utóbbi, időjárásnak kitett rész is meglepően jó állapotban van, a fa „padlóburkolón" nem spóroltak. Az egész épület jó benyomást kelt, és nincs olyan érzése a szemlélőnek, hogy gazdátlan.A kiváló tömegközlekedés, a sportos környezet az uszodával, a csarnokkal és a Kisstadionnal vitathatatlan. – Tökéletes lehet orvosi, állatorvosi rendelőnek, ügyvédi irodának, a tetőszint átalakításával vendéglátóegység üzemeltetésére is alkalmas – olvashatjuk a hirdetésben.