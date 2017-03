Felrobbant a szegedi sportcsarnok! 2500 külföldi egyetemista bulizta át az éjszakát - óriásgaléria!

A kóstoló előtt a legbátrabb nemzetek színpadon is mutattak be produkciókat. Az iráni Amir Zehi operaénekeseket megszégyenítően adta el az O Sole Mio című slágert. A laza dél-koreai fiúbanda rapbetétekkel fűszerezett előadása alatt szinte felrobbant a csarnok a tapsoló és sikoltozó nézőktől, az indiai diákok Boolywoodot megidéző színes táncos produkciója is hatalmas siker volt. A színpadi produkciók után a diákok az ételt-italt kínáló standokat rohamozták meg - a buli hajnalig tartott.