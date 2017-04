Felszabadít az élő zene és a játék

A több mint 15 éve működő „Milka" mára a város kulturális vérkeringésének szerves részévé vált: rendszeresen szerveznek irodalmi és stand upos esteket, ismeretterjesztő előadásokat, vitákat, koncerteznek itt dzsessz-, blues- és rockzenekarok, de otthont ad táncházaknak, népzenei és világzenei programoknak is. A kávéház a héten indult Egyetemi Tavasz rendezvényeinek egyik kedvelt programhelyszíne is. Akik mostanában járnak a klubban, a falakon éppen egy grafikusművész betyárvilágról szóló kiállítását nézhetik meg, miközben koncertet hallgatva sörözhetnek, kávézhatnak, beszélgethetnek.Közel a „Milkához" másféle kikapcsolódásban lehet részünk, ha felvesszük a kesztyűt, és barátainkkal benevezünk abba a játékba, amit a Zárószint kínál. Egy óra alatt kell kijutni egy bezárt szobából – amihez a logikán kívül az érzékszervek aktív használatára is szükség van. A szabadulószobából való kijutás nemcsak 3–5 fős baráti társaságok, párok számára izgalmas kihívás, de kiválóan alkalmas csapatépítésre is, amellett, hogy remekül kikapcsolja az embert. A játékra – amelynek résztvevői többféle kedvezményt is igénybe vehetnek – interneten is tudunk helyet foglalni, és biztosan maradandó élményt szerzünk vele, ha ajándékba adjuk a részvételt például egy szülinaposnak.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.