Felszerelték az első parkolóautomatát

Változások



1.: Június 6-ától megszűnik a hazánkban egyedülálló papíralapú szegedi parkolójegy. Akinél maradna belőle, az SZKT Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálatán visszaválthatja.

2.: Az automatáknál el kell felejteni a fél-, egyórás és napijegyes parkolást. Mindenki addig állhat a parkolózónában, amennyi pénzt az automatába tankol paypassos, azaz érintős bankkártyával vagy készpénzben. Minimum 15 percet kell vásárolni.

3.: Az automaták elfogadják a magyar forint (5, 10, 20, 50, 100 és 200) és az euró (1 és 2) érméket, valamint az érintős (PayPass) bankkártyákat. Papírpénzt nem tehetünk bele, és visszaadni sem tudnak a nagyobb címletből. Papírjegyet nyomtatnak, azt kell majd a szélvédőre belülről kitenni.

4.: Változik az sms-parkolás is: start-stop rendszerre térnek át. Ki kell törölni a telefonokból a fix mobilszámot, amiről eddig sms-t küldtünk a nemzeti parkolórendszerbe. Minden környéknek más lesz ugyanis a telefonszáma, hogy egyszerűbb legyen beazonosítani, hol parkolunk. És nemcsak kezdő, hanem záró sms-t is küldeni kell. Ha elfelejtenénk, akkor is maximum négy óra ára terheli a számlánkat.

5.: Változik a parkolózónák kiosztása: a kék zóna beleolvad a sárgába. Tehát az eddig háromból kettő lesz.

Az SZKT Csáky utcai telepére megérkezett minden új parkolóautomata, amelyek helyét – megírtuk – városszerte kijelölték az elmúlt hetekben (2017. április 12.: Kijelölik a parkolóautomaták helyét a járdákon). Az első tizenkét készüléket tegnap a kivitelező szakemberei telepítették is. Ma folytatódik a művelet, hat-hét nap alatt végeznek. A helyszíni munka a gépek körüli tereprendezéssel zárul.Az automaták a pünkösd utáni kedden, június 6-án reggeltől működnek. Ezzel együtt több változás is életbe lép. Eredetileg 131 berendezés felszerelése volt a terv, de a működtető önkormányzati közlekedési társaság a biztonság kedvéért többet, 136-ot rendelt, és ezeket is kihelyezik. Így olyan utcákba is jut, ahol ugyan nem kell fizetni a parkolásért, de a közelben több utca a parkolóövezet része. A helyüket részletes térkép mutatja a Szepark egy weboldalán (http://szepark.hu/bemutatkozik-a-parkoloautomata).Érdeklődésünkre Majó-Petri Zoltán , az SZKT ügyvezető igazgatója elmondta, bizakodó, minden az ütemtervnek megfelelően halad. A háttérben óriási számítógépes rendszert kell még felállítani a következő héten, ami GPS-kapcsolatban áll a készülékekkel, vezérli és ellenőrzi őket. A mechanika már működik, a napokban végzik el a német mérnökök a szoftver finomhangolását.A készülékek acélborításúak, vandálbiztosak, többkörös reteszelés védi a pénzkazettát, valamint graffiti elleni védelemmel is rendelkeznek. A tetejükön találhatók a napelemek, ezek töltik fel a belül lévő akkumulátorokat. Beindításukig fóliával takarták be a gépeket, mert a rajtuk lévő tájékoztató matricákon már az új, sms-parkoláshoz szükséges telefonszámokat tüntették fel.Ezek június 6-áig nem elérhetők, ezért nem is láthatók még. A matricák színe jelöli a parkolózónákét. A mostani parkolótáblákat is cserélik, tájékoztató feliratokat ragasztanak ki rájuk.Két-két automata áll már az Állomás és a Semmelweis utcában, három-három a Bokor és a Batthyány utcában, illetve egy-egy a Liliom utcában és az Ady tér Zászló utcai sarkán.