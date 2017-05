Felszerelték az összes parkolóautomatát, keddtől nincs többé lyukasztós parkolójegy

Az első parkolóautomata felszerelését mi is megörökítettük. Fotó: Török János

Keddtől megszűnik a hazánkban egyedülálló papíralapú szegedi parkolójegy. Majó-Petri Zoltán SZKT-igazgató tájékoztatása szerint mind a 136 parkolóautomatát felszerelték a fizetős parkolózónákban.

Sok változás lesz.1: A papír parkolójegyet a nagykörúton belül péntek este 6-ig, a Mars téren szombat délig használhatjuk. Akinél utána is marad, keddtől az SZKT Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálatán teljes áron visszaválthatja.2. Az automaták helyét a Google-térkép jelöli GPS-koordinátákkal, és az eddigi 500 parkolótáblát is átmatricázzák.3.: Az automaták folyamatos üzemben működnek, tehát szombat déltől már válthatunk jegyet a következő, kedd reggeli fizetős időszakra.4.: A mobilparkolásra ugyanez vonatkozik, a zónákban érvényes telefonszámot az automatákról lehet leolvasni.5.: Az automatás és SMS-parkoláshoz is meg kell adni a rendszámot. Az automatáknál annyit parkolhatunk, amennyit érmével vagy paypasszos bankkártyával beletankolunk. Egyszerre minimum negyedóra, maximum négy óra fizethető. A berendezések elfogadják az összes magyar pénzérmét, valamint az 50 eurocentet, az 1 és 2 euróst. Papírpénzt nem tehetünk bele, és visszaadni sem tudnak a nagyobb címletből. Papírjegyet kapunk, azt kell majd a szélvédőre belülről kitenni.7.: Az új parkolójegy nyugtának számít. Számlát az ügyfélszolálaton, de akár e-mailben a kapcsolat@szkt.hu-n is lehet róla kérni, ha beszkenneljük a nyugtáinkat. A számlát kipostázza az SZKT.8.: A mobilparkolás start-stop rendszerű lesz, amit rendszámmal indíthatunk és a stop szó elküldésével állíthatunk le. Ha elfelejtenénk, akkor is maximum négy óra ára terheli a számlánkat.9.: Változik a parkolózónák kiosztása: a kék zóna beleolvad a sárgába. A zöldben ezután is óránként 480, a sárgában 220 forint a tarifa.10. Aki eltéveszt egy betűt vagy számot a rendszámában, ezután is pótdíjazzák, és 8 napon belül az ügyfélszolgálaton méltányosságot kérhet.