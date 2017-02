Féltik az árvízi töltést a fedett uszodától

– Nagyon hiányzik Szegednek az új fedett uszoda. Kérdés, jó helyen lesz-e a komplexum az Etelka soron – vetette fel Pintér György , aki jelenleg a SZUE törzsvendége. Bérletes olvasónk arra kíváncsi, az építkezés miatt meg kell-e bontani az árvízvédelmi körtöltést. Felidézte, hogy az 1879-es nagy árvíz éppen abból az irányból tört rá pusztító erővel a városra. Ezért szeretné biztosan tudni, hogy a nagyberuházás nem veszélyezteti-e Szeged biztonságát.Feltettük olvasónk kérdését Szentgyörgyi Pálnak (MSZP). A gazdasági alpolgármester, aki egyben Felsőváros önkormányzati képviselője is, elmondta: az uszoda épületeit a töltéstől biztonságos távolságban húzzák fel. A védműhöz legközelebb a jelenlegi műfüves focipálya található, amely a helyén marad. Az uszoda attól beljebb, a város felé épül fel. A létesítmény nagyjából az egykori garázssornál, vagyis a mostani „nagy falnál" kezdődik majd.A város a tervezés első pillanatától egyeztet az összes szakhatósággal, ahogyan ezt a törvények is előírják. Köztük bevonták és folyamatosan bevonják a vízügyi igazgatóságot. Tőlük egyetlen észrevétel érkezett, mégpedig hogy a körtöltést nem lehet megbontani, de ezt nem is tervezték. Egyetlen mozzanat érinti a védművet: a csapadékvizet a töltésen kell átvezetni. Ezt is az előírásoknak megfelelően oldják majd meg.Megírtuk: a létesítményt a tervek szerint jövő év végén adják át (2017. február 16.: Hajnalban és éjjel úszhatnak a bérletesek).Az alpolgármester elmondta, a bontási és előkészítő munkákat az önkormányzat elvégeztette. Jelenleg a tendernyertes tervezők dolgoznak a háttérben. Az első fázis terveit határidőre le is szállították. A következő határidő számukra április 1.