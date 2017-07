Feltöltőkártyás adategyeztetés: nem csak a telefon használhatatlan - Néma maradhat az autó vagy a ház riasztója

– Minimum egy órát kell várnom

Tóth Tibor: Sokadszorra sem sikerült az adategyeztetés. Fotó: Frank Yvette

– mondta Tóth Tibor a Telekom belvárosi ügyfélszolgálatán, ahová a feltöltőkártyás adategyeztetésre érkezett.Nekünk is ennyi időt ígért a recepciós hölgy, amikor erre a menüpontra kértünk sorszámot. Érdekes, hogy 30 perccel korábban a Rókusi körúti Tescóban a Telekomnál több volt a munkatárs, mint az ügyfél.

– Azt gondoltam, már elintéztem az interneten, de kiderült, mégsem sikerült, azóta már harmadszor vagyok bent, és a telefonom is megnémult

Molnár Dániel szerelő a SIM-kártyás riasztót mutatja. Sokan csak az utolsó napokban kértek segítséget.Fotó: Frank Yvette

– mondta Tóth Tibor, hozzátéve, már egy hónapja elkezdte, és még nem ért a végére. – Egy hete olyan SMS-t kaptam, hogy 10 kártya van a nevemen, és válasszam ki, melyik kell, és amikor rákérdeztem, azt mondták, ne foglalkozzak vele – részletezi kálváriáját.Július elsején nulla órakor elnémultak azok a telefonok, amelyekben olyan feltöltőkártya volt, amelynek adatait nem egyeztették. A használója erre hamar rájött, ám akinél autó- vagy lakásriasztóban működik ilyen, csúnyábban megjárhatja. – A néma kártya nem tud jelezni a diszpécserszolgálatnak, ha lopják az autót, és a tulajdonosnak sem küldhet SMS-t a rendkívüli eseményről – mondja Ribizsár Gábor, az autóriasztókat is szerelő Ribizsár Autó-Hifi tulajdonosa, hozzátéve, az utolsó napokban nagyon sok hívást és kérdést kaptak az ügyben, volt, aki most hétvégén kért segítséget.

Fotó: Frank Yvette

– Talán az a jobbik eset, ha olyan a rendszer, hogy már elindítani sem tudja a riasztós kocsit a gazdája, akkor kellemetlen, de legalább megtudja, hogy nem működik – mondja a szakember, hangsúlyozva, nagyobb lehet a kár, ha nem riasztja a tulajdonost a letiltott kártya. Kiderült, nem tudták egyenként értesíteni az ügyfeleket, biztonsági okokból ugyanis nem vezetnek nyilvántartást, mert ha hozzájuk törnének be, értékes adatállományhoz jutnának.Egy rendesebb lakás- vagy házriasztó, azon túl, hogy be van kötve egy diszpécserközpontba, SMS-ben is értesíti a tulajdonost. – Az erre a SIM-kártyára küldött szolgáltatói figyelmeztetést is továbbküldte a rendszer, vagyis a ház gazdájának telefonjára rövid szöveges üzenetnek kellett érkeznie a „balatoni ház" vagy a „sziksósi üdülő" nevű feltöltőkártyáról – mondja egy lakásriasztókkal foglalkozó szakember.

Ez nem az a feltöltős



A mobilszolgáltatók a mérőórák kártyáinak adategyeztetésére is felhívják a figyelmet, ám ilyet nem sikerült találnunk. Sem a vízműveknél, sem az áram- és gázszolgáltatónál. – Az előrefizetős mérők más technológiával működnek, SIM-kártyát nem használnak, az egyes okosmérőknél a SIM-kártyák csak adatátviteli eszközöknél használhatók, telefonban nem is működnének – tudtuk meg Elter Csabától, az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. kommunikációs osztályvezetőjétől. Vagyis a fogyasztóknak nincs teendőjük. .

Mára mindhárom mobilszolgáltató honlapján kiemelt helyen szerepel az adategyeztetés, leírják, hogyan lehet ezt pótolni augusztus, illetve szeptember végéig, ami még ingyenes. Jó hír, hogy a póthatáridő után lesz egy fizetős kör is, ami február 28-áig tart, és megtartható a korábbi hívószám is.