Feltöltős a gázórája, mégis túlfogyasztás miatt fizethet

Nagy Rozália korábban azért kért feltöltős kártyát, hogy csak annyi gázdíjat fizessen, amennyire futja a jövedelméből. Fotó: Kuklis István

– Alig akartam hinni a szememnek – mondta a kiskundorozsmai Nagy Rozália, aki nem érti, hogyan lehetséges az, hogy havonta csak annyi gáz fogyasztását engedi a gázórája, amennyire a kártyára feltöltött pénzből futja, júniusban mégis egy 753 köbméter gáz elfogyasztásáról szóló elszámoló számlát kapott kézhez.

Volt már gáz nélkül

Kérhet vizsgálatot az óráról, de nem ingyen

A védendő fogyasztók, akik hátrányos helyzetük miatt jogosultak erre a státuszra, kapnak egy kártyát, kérnek egy csekket egy meghatározott összegről, majd ezt az összeget befizetik, csak ezután tehetik be a kártyát a gázórába, az így engedi a fogyasztást. Ha nincs pénz, akkor fogyasztás sincs, magyarul, hiába is dugdosná valaki a kártyáját a gázóra nyílásába, az nem indul el.– Egyszer elfogyott a pénzem, gáz sem volt, a tűzhelyemet sem tudtam begyújtani – magyarázza Nagy Rozália. – Sőt, amikor végre lett egy kis pénzem, akkor gyorsan befizettem valamennyit, de még akkor sem indult el azonnal a szolgáltatás – idézi fel egy korábbi esetét az asszony. – Akkor kijött egy szerelő, és valamilyen kódot bepötyögött, csak azután tudtam használni mindent.Nagy Rozália főleg azon ütközött meg, hogy amikor bement az ügyfélszolgálatra, hogy nem tudja, miből származhat a túlfogyasztása, akkor senki nem csodálkozott annak lehetetlenségén, hanem rögtön részletfizetést ajánlottak számára.– Rokkantnyugdíjas vagyok, negyvenezer forintos ellátást kapok – magyarázza Nagy Rozália azt, hogy nem indokolatlanul kért feltöltős kártyát, hiszen ezzel éppen az volt a célja, hogy elkerülje azt, hogy sokat kelljen fizetnie. – Végül, amikor már többedszerre mentünk be, akkor felajánlották, hogy kérhetem a gázóra vizsgá-latát.Az asszony szerint ez nem az ő dolga lenne, ráadásul a kérelem pénzbe kerül: tízezer forint körüli összeget ezért külön kell fizetni. Majd, ha kiderül, hogy rossz az óra, akkor a szolgáltató fizet.A gázszolgáltató helyettKerestük az állami gázszolgáltatót, hogyan lehetséges szerintük a feltöltős rendszer mellett a túlfogyasztás, de hétfői levelünkre csütörtökön lapzártánkig nem kaptunk választ.A helyzetet csak a lapunk által megismert részletek alapján ismerő Kolozsi Sándor, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) fogyasztóvédelmi főosztályvezetője azt magyarázta, hogy maga a mérő egy digitális és egy mechanikus részből áll, a digitális a feltöltést érzékeli. Kolozsi szerint az előfordulhat, hogy a mechanikus mérő, amely a fogyasztást méri, elromlik. Ez lehet a túlszámlázás mögött.– Csekély mértékű túlfogyasztás előfordulhat az éves viszonylatban eltérő fűtőérték miatt is, amit az elszámolásnál tudnak csak figyelembe venni, mivel az előre fizetős feltöltőkártyánál ez nem lehetséges.Kolozsi szerint ha egy ideig nem töltik fel, akkor az alapdíjból is összejöhet valamekkora összeg, mert azt a szüneteltetés idején is számlázzák. A MEKH főosztályvezetője azt javasolja, ha eltérő véleményen van a fogyasztó és a szolgáltató, akkor is érdemes megegyezni, ha ez nem megy, akkor a járási hivatalok fogyasztóvédelmi osztályához lehet panasszal fordulni.