Feltorlódó szemétszámláktól félnek a háziasszonyok Petőfitelepen

– Nem kaptunk még idén szemétszámlát. Ez nagyon aggaszt, mert szörnyű decemberünk volt az összetorlódott tavalyi fizetnivaló miatt – panaszkodott a Szeged-Petőfitelepen lakó Csányi Istvánné. A nyugdíjas asszony megmutatta, kedvezményes díjat fizetnek a férjével. Így is sok volt, amikor november végén, illetve december elején öthavi számlát kaptak, ami összesen 13 ezer 755 forint volt. A negyedik, 5502 forintos csekket már csak január elején tudták befizetni. A házaspár 180 ezer forintból gazdálkodik havonta, ebből csak a gyógyszerük 30 ezer forint. Az asszony megjegyzi, először mindig lelkiismeretesen a rezsit fizeti be, utána jöhet minden más. Amit használ, azért fizet, ez egyértelmű. Csak az nem mindegy, mikor.Az asszony szomszédja, Höffner Pálné hozzátette: a kukát mindig rendben üríti a szegedi szolgáltató. Addig nem is volt baj, míg ugyanaz a cég számlázott, mert bekalkulálták a nyugdíjba. Most viszont nem tudják követni, kinek fizetnek, ki küldi ki a sárga csekket, hol reklamáljanak. Próbálták elérni a hulladékgazdálkodás Stefánián lévő ügyfélszolgálatát, de foglalt volt. Nyilván mást is érdekel ugyanez a kérdés.Többször megírtuk : tavaly április óta a helyi hulladékszállítók nem számlázhatnak, kizárólag az állami holding. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) viszont csak novemberben kezdte el kiküldeni az elmaradt csekkeket. Pontosabban – mivel az állami cég számlázórendszere még nem működik – a nevében továbbra is a helyi szolgáltatók számláznak bérben. Ez Szegeden és környékén érintette a megyénk 11 települését ellátó Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.-t és a 35 településen szolgáltató Csongrád Megyei Településtisztasági Nkft.-t is. Ők decemberig összesen 350 ezer lakos ellátásáért számláztak az NHKV helyett.Kedden elküldtük kérdéseinket az NHKV-nek. A választ „hamarosan" ígérték, de tegnapi lapzártánkig nem válaszoltak. Korábban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy idén elméletileg mindenkinek az állami holding számláz – negyedévente. Ezt erősíti meg a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.-től kapott tájékoztatás. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgatótól megtudtuk, a bérszámlázási szerződés március 1-jéig volt érvényes.Feltételezhető, hogy NHKV a kormányrendelet előírása szerint negyedéves gyakorisággal, 15 napos fizetési határidővel, közvetlenül saját rendszerén keresztül állít ki számlát utólagosan – áprilisban. Az NHKV a számlázással kapcsolatosan konkrét információt nem közölt még a közszolgáltatókkal.