Felújítás miatt zárva: nyáron nem lesznek vígjátékok az újszegedi szabadtérin

Könnyű nyáresti vígjátékok, zenés darabok, látványos táncelőadások – ez a profilja az újszegedi szabadtéri színpadnak, ahol évről évre több produkciót mutattak be az elmúlt esztendőkben. 2015-ben már közel tízezren voltak kíváncsiak az itt játszott előadásokra. Idén azonban a játszóhely felújítása miatt nem rendeznek előadásokat.– Nem tudjuk pótolni az itteni előadásokat – mondta Herczeg Tamás, az újszegedi játszóhelyet üzemeltető Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft. igazgatója. – Az újszegedi szabadtéri színpad nézőtere 1300 fő befogadására alkalmas. Ennek pótlására pedig sehol sem lenne lehetőség. Annak érdekében, hogy némileg enyhítsük a hiányt, és a bemutatószámot se csökkentsük, a Szeged Táncegyüttes jóvoltából nyári játszóhelyükön, a Kálvária sugárúti udvarban tudunk tartani egy bemutatót, az év közben a REÖK-ben nagy sikerrel futott öREÖK szerelmek – Így szerettek ők című felolvasószínházi sorozat egész estés, szcenírozott változatát. A Hajnali részegség című darab Kosztolányi életéről szól, Koltai Róberttel, Kőszegi Ákossal, Gubik Ágival és Fodor Annamáriával visszük színre saját bemutatóként augusztus elején – mondta az igazgató.Az újszegedi Erzsébet liget rekonstrukciója közel egymilliárd forintba kerül. Lesz is többek között futókör, fitnesztér és kutyafuttató. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester az újszegedi szabadtéri felújításáról elmondta, jelenlegi elrendezésében marad a színpad és a nézőtér. – A szabadtéri felületeinek és épületeinek külső-belső felújítását, akadálymentesítését tervezzük. Felújítjuk a nézőtér ülőhelyeit, az öltözőt, a büfét és a kelléktárolót. Korszerűsítjük az épületek energetikai rendszerét, így akár az üzemeltetési időszak is kitolódhat például a büfé esetén – magyarázta az alpolgármester. A rekonstrukció során elbontják a nézőtér mögötti vécét. Helyette bővítik és felújítják az első és hátsó (Népkert sor felőli) bejárat melletti vécéket.Az újszegedi szabadtéri nézőterének és épületeinek rekonstrukciójával a jelenlegi ütemezés szerint 2018. május végére lehetnek készen. Nagy Sándor ugyanakkor hangsúlyozta, a ligetben további nagy beruházások, beavatkozások lesznek, amelyek akadályozhatják az épület biztonságos megközelítését. Ezért a jövő nyári újszegedi szabadtéri előadások sorsáról csak azt követően lehet biztosat mondani, miután meghatározták és ütemezték a munkát a nyertes kivitelezővel.