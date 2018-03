Felújítják a szegedi megállókat - már el is kezdődött a munka

Még idén felújítják az erősen megsüllyedt, hepehupás Gogol utcai megálló burkolatát is. Fotó: Kuklis István

A tömegközlekedést használó szegediek egy hete tapasztalhatták, hogy a Makkosházi körúton a Pennyvel szemben lévő, illetve a Lugas utcai buszmegállóban burkolatjavítási munkákba fogtak, a megállókat emiatt kicsit odébb is helyezték.Hasonló munkákra lehet számítani a közeljövőben a Vadkerti téri, illetve a Sárkány utcai megállókban is, amelyeket városi forrásból fedeznek – tájékoztatott kérdésünkre a szegedi polgármesteri hivatal.Idén ugyanakkor számos megállónál jelentősebb felújítást is végeznek: összesen 42 megállót korszerűsítenek év végéig, a város szinte teljes területén Baktótól Kiskundorozsmáig. A legtöbb megállót (10) Újszegeden újítják föl.A városházától kapott tájékoztatás szerint egy TOP-os pályázat részeként a megállókban időtálló bazaltbeton burkolatot építenek az eddigi aszfalt helyett, a peronok burkolatát cserélik, esőbeállókat építenek, illetve a meglévőket felújítják, egyes helyeken pedig – a lakók kérésének megfelelően – kerékpártámaszokat is kitesznek. A város a TOP-os pályázaton összesen 1,3 milliárd forint uniós támogatást nyert, ebből azonban más fejlesztéseket is végrehajtanak – tették hozzá.A tájékoztatásból kiderült, hogy olyan nagy forgalmú, erősen megsüllyedt és egyre rosszabb állapotban lévő buszmegállók is sorra kerülnek a felújításban, mint a Tisza Lajos körúton lévő Gogol utcai és a Szilléri sugárúti SPAR előtti. Ez utóbbit csak a tervezett Fecske utcai körforgalom kiépítésével együtt újítják föl, amelyhez a korábbi tervek szerint még tavasszal hozzáfognak. A város egyik legkátyúsabb buszmegállója, a Szabadkai úti Shell-kút előtti is megújul az év végéig.– Forgalmi akadályok a kivitelezés sajátosságaira tekintettel természetesen várhatók – közölte kérdésünkre a városháza sajtószolgálata. A munkák helyszínenként 8-10 hétig tartanak, így amíg kivitelezés zajlik, ideiglenes megállóhelyeken szállhatnak majd föl és le az utasok.