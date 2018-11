Felújítják Pitvaros és környéke állami útjait - Jövőre Ambrózfalva Nagyér felőli végéig kap új aszfaltot az úttest

Belátható időn belül kisimul a pitvarosi térség állami úthálózata, nem kell a kátyúkat kerülgetni.

Fotó: Kovács Erika

– Ez az út évek óta nagyon rossz, de amióta megnövekedett errefelé a kamionforgalom, azóta szinte katasztrofális – mondta Fürge András nagyéri lakos, aki a település főutcáján biciklizett. – Mezőgazdasággal foglalkozunk, 9 személyes kisbusszal járunk munkába. Hadd ne mondjam, hogy rázkódunk útközben! Ráfér az útra Békés megye és Pitvaros felé is, hogy végre felújítsák. Nézze meg, az út széle teljesen letöredezett, a kamionok nyomvályúsították. Most, hogy esett az eső, megállt benne a víz. Nagyértől Tótkomlós felé rengeteg a kátyú. A közút ugyan rendszeresen foltozgatja, de hiába. Itt az már kevés. Teljes felújítás szükséges – vélte a férfi.A nagyéri és ambrózfalvi lakosok is sokat panaszkodnak az állami közút minőségére. Kerékpárral egyre veszélyesebb a közlekedés. A kátyúkon óriási döccenéssel jutnak át a kamionok, aminek nemcsak óriási hangja van, de az állandó rezgés miatt repedeznek a házak az út mellett.– Mi busszal közlekedünk. Nem élmény, hanem iszony az utazás az út állapota miatt. Hogy mikor újították fel utoljára, fogalmam sincs. Biztos évtizedekkel ezelőtt – ezt már Szalai Jolán mondta Ambrózfalván, aki azt reméli, belátható időn belül változik a helyzet.A Nagyér–Pitvaros és a Mezőhegyes–Csanádpalota közötti út állapota Lázár János, a térség országgyűlési képviselője pitvarosi fogadóóráján is felmerült. – A kormányzatnál sikerült kijárni, hogy Nagyér és Pitvaros, illetve Mezőhegyes és Csanádpalota között felújítsuk az utat. A választókerületem északkeleti sarkában tehát a következő években lesz egy nagy útfelújítási program, részben a Mezőhegyesi Ménesbirtok, részben pedig a választókerület Tótkomlóssal és Makóval való jobb összeköttetése okán – mondta az országgyűlési képviselő.– Lázár János azt szeretné elérni, hogy a Mezőhegyes–Csanádpalota közötti szakaszt a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztése keretében újítsák fel. Ez részben javítja a térség elég nehéz közlekedési viszonyait, illetve könnyebbé teszi majd a Ménesbirtoknak az M43-as autópályára jutását is – ezt már Göbl Vilmostól, Lázár János sajtómunkatársától hallottuk.A Pitvaros és Nagyér közötti útfelújítás a Magyar Közútkezelő fejlesztéseként valósul meg. Mindkét beruházás előkészítése, tervezése folyamatban van. A tervek között szerepel egyébként a Pitvaros és Csanádalberti közötti szakasz felújítása is. Így a Pitvaros térségi utak mindegyike jó minőségűvé válna.Radó Tibor, Pitvaros polgármestere megemlítette, a lakosság körében is híre futott már az útfelújításoknak. Mindenki nagyon örül, hogy belátható időn belül jó utakon közlekedhetünk. – A napokban már műszaki bejáráson is voltak nálunk a közútkezelő cég munkatársai. Arról kaptam tájékoztatást, hogy 2019-ben a pitvarosi körforgalomtól Ambrózfalva túlsó végéig aszfaltozzák le az utat, 2020-ban tovább, Nagyéren át a megyehatárig. 2021-ben pedig, ugyancsak a mi körforgalmunktól Csanádalberti irányába, az úgynevezett Dáliáig is elkészül az útfelújítás. Egy másik pályázatból pedig teljesen felújítják a Mezőhegyes–Csanádpalota utat. Ott kerékpárút is készül. Mivel nagyberuházásról van szó, még a tervezés is közbeszerzés-köteles. Ha ezek a beruházások elkészülnek, az állami útjaink rendben lesznek, javul a megközelíthetőségünk.