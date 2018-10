Felújították a szegedi nemzetiségek házát

Solymos László (MSZP) alpolgármester az épület szerdai átadásán elmondta, az 1998-ban nyílt intézmény a városban működő tizenegy nemzetiségi önkormányzat közül hétnek a székhelyeként működik, emellett az elmúlt két évtizedben fontos kulturális és közművelődési központtá vált.



A mintegy 70 millió forintból megvalósult beruházás során hőszigetelték a homlokzatot és zárófödémet, lecserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtési rendszert, felújították a kül- és beltéri világítást, az épület napelemes rendszert kapott, átalakították a vizesblokkot és részben akadálymentesítették az ingatlant - ismertette a politikus.



Kosztopulosz Andreász, a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása és a helyi görög önkormányzat elnöke hangsúlyozta, a városban megvalósult egyedülálló modell bizonyította, összefogással akár kisebb létszámú nemzetiségi közösségek is képesek értéket teremteni.



Az épület hét - bolgár, lengyel, görög, német, örmény, szlovák és ukrán - önkormányzatnak biztosít székhelyet. A központ sokszínű közösségi térként működik: lehetőség nyílik több nemzetiségi nyelv tanulására, balkáni táncok elsajátítására, részvételre népszerűsítő előadásokon, irodalmi és gasztronómiai esteken, emellett kiállításokat is szerveznek. A sokszínű programokat a nemzetiségi közösségek tagjai mellett más szegediek is szívesen látogatják - mondta az elnök.