Felúsztak a csatornába: beledöglöttek - Csapdába estek a Sárgás ezüstkárászai, pontyai

– Vasárnap szólt egy horgásztársam, mutatott egy képet is, amelyen métereken keresztül terítve volt a csatorna medre haltetemekkel. Amikor én odaértem, még láttam döglött halakat, de élőket is. Merítőszákkal tízet mentettem ki és emeltem át a holtágba. A rengeteg apró ivadékkal nem tudtam mit kezdeni – mondta lapunknak Egyed Adrián. A szegedi horgász nekünk is megmutatta a helyszínt.A Sárgás nevű holtágba beömlő belvízelvezető csatorna partját nemrég takaríthatták. Kivágták a fákat, de két helyen tuskó maradt a mederben. Ezeknél duzzasztóként működő torlasz alakult ki. A csatornába a néhány száz méterrel följebb lévő Bodonréti szivattyútelep vastag csövéből ömlik a víz. E szivattyú automatikusan működik: akkor kapcsol be, ha felgyűlik az elvezetésre váró mennyiség.A halak – nagyrészt tizenöt-húsz centis kárászok, illetve néhány ponty – a holtágból úszhattak föl, ösztönösen, az áramló, melegebb vízzel szembe, ívni. Halrács, ami ezt megakadályozhatná, nincs. Ahogy kikapcsolt a szivattyú, és lecsökkent a vízszint, a két torlasz fogságában maradtak, nem tudtak visszaúszni.Adrián vasárnap egy ismerősén keresztül értesítette a kormányhivatalt, hétfőn szólt nekünk is. – Gyerekkorom óta horgászom, a nevelőapám tanított meg erre. Akkor még fontos volt, hogy minél nagyobb halat vihessek haza. Ma már csak az élményért megyek, megtanultam tisztelni az életet. Tavaly 121 napon mentem ki a vízpartra, de egyszer sem vittem haza a megfogott halat, visszaengedtem mindet. Máskor is szóltam, amikor a Holt-Maroson halpusztulást láttam. Ez a mostani eset azért érintett meg különösen, mert olvastam az újságban, hogy március 15-én rabosítottak egy horgászt a Maty-éri tározón, mert a kocsijában még élt a hal, amit vitt haza, nem ölte meg kíméletesen (2018. április 10.: Ha elviszi, meg kell ölnie). Holott nagyon is véleményes, mi a hal „kíméletes megölése". A fejbe vágás? Vagy el kellene választani a fejet a testtől? De ha az állatkínzás volt, és eljárást kellett indítani, akkor ez itt mi? Azt gondolom, a békés horgászt, aki ott ül a parton, és tudomásul veszi, hogy ellenőrzik, könnyű megbüntetni hazaindulásakor a még tátogó halért, vagy – amiért engem is figyelmeztettek –, hogy ráhajt a földúton a sáros részre, azaz „rongálja" az utat. Az üzletszerű orvhalászat ennél nagyobb kárt képes okozni, ahogy a gondatlanság is.A Csongrád Megyei Kormányhivataltól tudjuk, hogy vasárnap 15 órakor kapott hírt a halpusztulásról a Hódmező-vásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályának halászati szakügyintézője. Ő telefonon értesítette a gyálaréti Holt-Tisza Sárgás nevű szakaszának fenntartóját, a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségét, annak halászati őreit. Egyikük a helyszínen volt. A csatornában vizet nem, csak – becslése szerint – 8-10 kiló elpusztult halat látott. Szennyezésre utaló jelet nem tapasztalt.A csatornát az Alsó-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság kezeli. Mivel ez nem horgászati, halászati rendeltetésű, az igazgatóságot nem kötelezi törvény arra, hogy a halgazdálkodókat értesítse a szivattyú működéséről. A medret épp a belvízhelyzet miatt takarították ki nemrég, hogy gyorsabban áramoljon benne a víz. „Az eset sajnálatos, de nem példa nélküli. A haltetemek eltávolítása a halgazdálkodásra jogosult kötelezettsége" – szögezte le a kormányhivatal közleménye. A hatóság azt kéri a horgászoktól, ha ilyet észlelnek, azonnal értesítsék a halőrt. A halőrök elérhetősége a ezen a linken szerepel . A járási hivatal a megyei horgászszövetséggel közösen vizsgálja a helyszínt – tájékoztatott a kormányhivatal kommunikációs szolgálata.