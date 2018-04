Felvételi 2018: Íme a Szegedi Tudományegyetem legnépszerűbb szakjai

Az első helyes jelentkezések alapján jelentősen növekedett az informatikai, a gazdaságtudományi, a bölcsészettudományi, a művészetközvetítés és a jogi területre beadott jelentkezések száma - írja azA legnépszerűbb képzések közé tartozik a programtervező informatikus, az általános orvos, a pszichológia, a gazdaságinformatikus, a gazdálkodási és menedzsment, valamint az ápolás és betegellátás szak.A legtöbb jelentkezés – pontosan 5341 – a 20-24 év közötti korosztályból érkezett, de több mint 630-an jelentkeztek a 40-59 év közötti korcsoportból is, sőt kilencen a 60-as korosztályból jelentkeztek. A legfiatalabb, 16 éves felvételiző a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar gyógypedagógia szakára adta be jelentkezését. A legidősebb jelentkezők 66 évesek: az Állam-és Jogtudományi Kar jogász képzésre egy hölgy, a Természettudományi és Informatikai Kar környezetmérnök alapszakára pedig egy férfi adott be jelentkezést.