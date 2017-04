Felvirágozták az ovit a kis kertészek - galéria

– Jó volt virágot ültetni. Szép sárga – értékelte munkáját tegnap Boti. A Kölyöksziget Óvoda kiscsoportosa néhány perccel korábban még sírt, hogy ő bizony nem fogja beletenni a büdöskét a kézzel festett kaspóba, kis bátorítás után azonban ő is elültette saját virágját az udvaron.A Szegedi Városi Kollégium Fodor-tagintézményének érzékenyítő szakkörösei 40 tő virágot hoztak az intézménynek – minden gyereknek egyet, melyeket a kicsik a segítségükkel elültethettek. Mivel a gyerekek saját jelüket is a virágok mellé szúrták, felelősséget is vállaltak a környezetüket díszítő virágokért, és később is ők gondozzák majd azokat.