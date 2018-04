Felvonulás a Kárászon: flashmobbal indul pénteken a Szakmák éjszakája

A rendezvény idén egy flashmobbal kezdődik, holnap 17 óra előtt 10 perccel 300 diák vonul fel szakmájukra jellemző munkaruhában a Dugonics térről a Klauzál térig.

A „Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg" rendezvény igazi családi program lesz, ugyanis a fő célcsoport, a felső tagozatosok mellett várják azokat a végzős középiskolásokat és szülőket is, akik egy újabb szakmát tanulnának meg.– Ez kitűnő alkalom arra, hogy a résztvevők kipróbálhassák magukat a különböző területeken. Idén nemcsak az iskoláinkban, hanem partnercégeinknél is lehetőség nyílik erre – mondta Angyalné Kovács Anikó, a centrum igazgatója az esemény csütörtöki sajtótájékoztatóján.A nyitórendezvényen a Vedres István Építőipari Szakgimnáziumban találkozhatnak a fiatalok. Az iskolák számos programmal készülnek, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskolában egészséges reggelit készíthetnek a gyerekek, megsüthetik hozzá a péksüteményt, tej- és cukrásztermékeket is előállíthatnak. Itt 16 órától várják az érdeklődőket, míg a többi intézmény 18 órakor nyitja meg kapuit. A különböző helyszíneken játékos feladatok lesznek, a Vasváriban bankjegyet gyárthatnak a diákok saját fotóval, a Vedresben hőkamerázhatnak, a Krúdyban pedig csokoládét készíthetnek.