Fényhozók Bakson: tíz családnál szerelne fel napelemeket a Romaversitas

– Most éppen van villanyunk – tessékel be baksi házukba Balázs Olga. A negyven év körüli asszony három gyerekkel él a falutól különálló Mária-telepen. Bár van élettársa, mégis egyedül neveli a fiúkat, mivel párja külföldön próbál kőművesmunkákból annyi pénzt összegyűjteni, hogy a napról napra tengődő családot támogatni tudja. Olga abban bízik, hogy a Romaversitas Alapítvány egy megújuló energián alapuló, lényegében napelem telepítésével LED-es világítást szerel be hozzá legkésőbb tavasszal.