Fényképezni is elfelejtett az egyik, tájba belefeledkezett művész - Természetfotósok szafariztak

Ez egy fotós szafarinak indult, de az időjárás miatt nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Olyan, hogy jó fény, nincs, csak rossz van. Teljesen átlagos, borús, szürke időnk volt. Az őszi vízpartot fotóztam, a hely hangulatához illő multiexpozíciós technikával

– mesélte a Sándorfalván vasárnaptól keddig tartó PhotoSafari egyik résztvevője, Zsila Sándor , akinek a fények mellett 20 éves Subarujával is meggyűlt a baja. Az Atkai-holtágra vezető földúton, fent, a töltésen egy csattanást hallott, majd az egész autó furcsán megtekeredett. Máté Bence , akit 15 éves kora óta ismerek, adott kölcsön egy autót. Bence nem tudott eljönni, de azért mégis részt vesz a buliban, mert itt a kocsija – tette hozzá nevetve a fotóművész.A PhotoSafarit, amely Sándorfalva szerbiai testvértelepülésével, Törökbecsével közösen valósult meg uniós támogatásból, lapunk fotóriportere, Török János szervezte, aki azt mondta, a meghívottakat – öt szerb és nyolc magyar fotóst – Zsila Sándor segítségével úgy válogatták össze, hogy ha adnak a kezükbe egy gépet és egy fűszálat megfelelő háttérrel, akkor csodákra legyenek képesek.Csongrád megyét többek között Németh György fotóművész képviselte. – Én nem vagyok természetfotós, bár szeretek csavarogni. A meghívást kihívásnak vettem, de úgy belefeledkeztem a csavargásba, hogy néha elfelejtettem elővenni a gépet – árulta el a jól ismert szegedi fotós. Dobóczky Zsolt sem a természetben készült képeiről ismert, de mint mondta, épületfotózáskor is fontos az épület tájban történő elhelyezése, így a most készült fotóin pusztán a táj jelenik meg.A PhotoSafari részeként hétfőn Zsila Sándor fotóművész képeiből nyílt kiállítás Tájak, madarak, impressziók címmel a Pallavicini-kastély dísztermében, amelyet Gajdosné Pataki Zsuzsanna , Sándorfalva polgármestere nyitott meg, aki azt kívánta mindenkinek, hogy az itt készült fotókon keresztül érezzenek meg valamennyit a látogatók abból a gyönyörű környezetből, ami körülveszi az itt élőket. A polgármester beszéde végén elárulta, egyetlen állatfajtól fél, a madaraktól, de a művész képeit elnézve kedvet kapott ahhoz, hogy a természetben is megnézze azokat.– Soha nem volt még ilyen nagy az egy négyzetméterre eső fotósok száma a kastélyban – fogalmazott megnyitóbeszédében Feketéné Bárkányi Ilona , a Sándorfalvi Kulturális Központ vezetője. A kiállításmegnyitó után a vadászteremben beszélgetésen vehettek részt az érdeklődők a Kőbányáról indult és szobafestőnek készült fotóművésszel. A PhotoSafarin készült alkotásokból a közeljövőben kiállítás nyílik Sándorfalván és Törökbecsén.