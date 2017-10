Fényről szólt az Őszi Kulturális Fesztivál megnyitója

Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora bővebben is beszélhetett volna a fényről, mint az előadott Fényév távolság című dal, de inkább kiemelte, hogy Szent-Györgyi Albert örökségét viszi tovább a programsorozat – nemcsak a tudomány, hanem az értékes tevékenységeknek, hobbiknak is teret ad az egyetem.A fényre vadászik a két alkotó is: Szentgyörgyi Anna, a bölcsészkar Angol–Amerikai Intézetének munkatársa a párizsi élet sajátos tükröződéseit tárja elénk a Rejtelmes Párizs című fotókiállításán. Datki Zsolt László neurobiológus pedig a magyar történelem viharainak hangulatát ragadja meg a Történelmi fellegek című tárlatával.Mindkét kiállítás október 13-áig megtekinthető a rektori hivatalban.