Fényszobrok és közel kétszáz plakát érkezett már Hérics Nándor kiállítására - Neonlájk jár a REÖK-nek

– Technikai téren az egyik legjobban képzett magyar művésznek tartanak: sokféle anyaghoz értek, és szabadon használom őket – árulta el Hérics Nándor, akinek változatos anyaghasználata a holnap nyíló szegedi tárlatán is tisztán megmutatkozik. – A kollégáimra inkább az jellemző, hogy egy-kétféle anyagból építenek fel csodákat, de bennem, úgy tűnik, van valami kíváncsiság. Ha elmegyek egy építkezésre, akkor például figyelem, hogyan gipszkartonoznak, mert biztosan tudok belőle tanulni valamit. Lehet, hogy éppen a gipszkartoncsavar behajtásának a technológiájáról jut eszembe valami!A Reök-palotába 350 alkotás érkezett: A művészet szabaddá tesz című kétszintes kiállítás Hérics Nándor kettős életművét mutatja be. Az első szinten a különleges neon és LED fényinstallációi láthatók, köztük a világot bejárt „fénydaráló" – ez a nyolcvanas évek elején készült újragondolt húsdaráló csak úgy ontja magából a színes neoncsöveket. Szintén az elsőn látható a neoncsövekből hajlított lájkláda és az a női alakot ábrázoló LED-szobor, amely tavaly a szobrászati biennálén fődíjat kapott.– A neon szerelmese vagyok – vallotta be az alkotó. – De ahogy a világegyetem tágul, úgy a kifejezőeszközeink tárának is bővülnie kell. A LED-szobrok a legújabb technikámmal készültek: amíg nem világítanak az apró izzók, addig olyan, mint egy fekete plexitömb, de amikor a fények kigyulladnak, tökéletes térbeliséget alkotnak.Az életmű másik része az alkalmazott grafikusi vénája Hérics Nándornak: a hetvenes évektől egészen napjainkig tervez plakátokat, amelyek közül 195-öt láthatunk Szegeden. A második emeleti termeket megtöltő, plakátokból készült nagy térinstalláció felidézi az utóbbi négy évtized nagy zenészeit, sőt meg is szólaltatja őket, mondta el Nátyi Róbert művészettörténész, a kiállítás kurátora.