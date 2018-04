Fényvédelem kutyáéknál - fotó

Charlie gazdája az UV-védelemről is gondoskodott. Fotó: Török János

„A kedvencek szemét is védeni kell a rovarok, belerepülő szilánkok, por és káros napsugarak ellen. Nem is beszélve arról, ha mondjuk a kutyus egy szemműtéten esett át, akkor a beteg szemet is tanácsos megvédeni. A kutyusok mozgásigénye és fejformája miatt természetesen nem elegendő a két fülre akasztani a szemüveget, mint az embereknél... Eredetileg a lavinamentő kutyák részére fejlesztették ki a kutyaszemüveget..." – tudjuk meg az információkat egy netes hirdetésből.Az oldalon kínált kutyaszemüveg ára meghaladja a 12 ezer forintot. Akik kutyát tartanak, nem igazán lepődnek meg ezen az összegen, hiszen házi kedvenceink ruháztatása igencsak költséges lehet, ha a gazdi komolyan gondolja a dolgot, és nem maga varrja a készletet.Mindenesetre kollégámtól megtudtuk, hogy a képen szereplő eb sem csupán divatozik, szembetegsége van, ezért óvja a gazdi napszemüveggel Charlie-t. Csak találgatunk, speciálisan kutyára szabott-e az okuláré, vagy a sajátját adta kölcsön. Reméljük, azért polarizált és UV-szűrős. Divatosság kérdésében lehetne vitatkozni, de felesleges, mert a kis bichon havanese – legalábbis a fotó alapján úgy tűnik – beletörődéssel viseli a fekete színt, ami passzol fehér bundájához. Ha fajtát tévesztettünk, azért elnézést, de Charlie napszemcsije eltakar némi fajtajelleget.