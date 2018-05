Férfi a háztartásban?

– Én otthon is azt láttam, hogy a férfiak segítenek – kezdi az énekesnő, akinek az édesapja már gyerekként részt vett az otthoni feladatok elvégzésében.



– Nagypapám vadászpilóta volt, keveset tartózkodott otthon, így egyértelmű volt, hogy mindenkinek be kellett segítenie a ház körül – magyarázza, és elmondja, ez az ő gyerekkorában sem volt másképp, az apukája később is kivette a részét a házimunkából.



– Imponáló, ha egy pasi segít, de mondhatjuk akár azt is, hogy szexi! Persze alapvetően női feladatként tekintünk a takarításra, de nem lesz senki kevésbé férfias attól, hogy be tudja pakolni a mosógépet – szögezi le, és hozzáteszi, így gyorsabban is végeznek a kötelező teendőkkel, és több idő marad az együttlétre is.