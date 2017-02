Férfiszentélybe vittük szépülni Gyulát

Szakállas tippek



A Barber Shop Budapest szegedi üzletének egyik borbélyától, Erdődi Tamástól (képünkön) kértünk szakállápolási tippeket.

1. Hetente minimum 2-3-szor balzsamozzuk és fésüljük arcszőrzetünket! E nélkül – a kiálló szálak miatt – rendezetlennek fog tűnni, és az arcbőr kiszárad.

2. Nincs szükség speciális fésűre, de ritkább fogú eszközt válasszunk, hogy ne húzza a szakállunkat!

3. A hagyományos samponoktól kiszárad az arcszőrzet alatt a bőr, akár ki is sebesedhet, ezért használjunk szakállsampont! Annyiszor mossuk, ahányszor szükséges.

4. A szakállolaj is ápol, és szintén könnyebben kezelhetővé teszi a szőrzetet.

5. A szakállat festeni is lehet, így eltüntethetők az ősz vagy a rőt szálak, a gyenge arcszőrzet dúsabbnak látszik tőle.

Nőknek belépni tilos – ez a tábla fogad a Barber Shop Budapest szegedi üzletében, a Kígyó utcában. A borbélyszalon igazi férfiszentély, sörrel és whiskyvel kínáltak érkezésünkkor. A Kincskeresőkkel Császár Gyula olvasónknak szerveztünk meg egy szakáll- és hajigazítást, hogy szakemberektől tanulhassa meg az arcszőrzet ápolásának csínját-bínját.Nem csak férfidolog, összetett feladat a szakállápolás, egy igényes úriember gondosan ügyel arcszőrzetére – tudtuk meg a szalonban, ahol a kiállított régi borotvák és szakállnyírók közt egy-egy rögbi-labda és bumeráng is helyet kapott.Császár Gyula kandallókat épít, a munka miatt haja, szakálla is fokozott igénybevételnek van kitéve, mégis szeretne ügyfelei előtt rendezetten megjelenni. Felesége is üdvözölte döntését, így lelkesen foglalt helyet olvasónk a profi borbélyszékben.Hajvágás után, szakállápolás előtt a szalon egyik borbélyával, Erdődi Tamással beszélgettünk. Megtudtuk, hogy mindenkinek más fazon áll jól. A hosszabb szakáll nyújtja az arcot, a rövidebb kerekítheti, de az biztos, hogy mind ápolásra szorul.– Volt, hogy a férfifodrász nem vállalta el a szakállam igazítását – panaszolta Gyula, amikor a fazonról egyeztettek.Egyre több borbélyüzlet nyílik Szeged-szerte is, ennek oka, hogy az általuk képviselt életérzés is begyűrűzik lassan hozzánk elsősorban Amerikából, de már Nyugat-Európából is. Hozzájárul ehhez, hogy divat az arcszőrzet, a kackiás bajusztól a borostán át az igazi szakállig több fazon hódít.Persze csak a dizájn a régi, a technika új. Míg régen a borbélyok habbal pamacsoltak, ma már a kontúrozást segítő, átlátszó gélt is használnak, pomádéból is vagy hatfélét számoltunk a polcon. Számos praktika és férfipipere segíti ahhoz az urakat, hogy legalább annyit tollászkodhassanak a tükör előtt, mint a hölgyek.