Ferrarira gyűjt a hot dogos a RakpartFeszten - galéria

Döcögősen, de lassan beindul a hétvégére a Huszár Mátyás rakparton megrendezett négynapos RakpartFeszt és kézműves sörünnep. A nagy melegben tegnap délután még inkább a hideg limonádé és a kézműves sörkülönlegességek fogytak – a sült kolbász és csülök nem annyira. Az idei fesztivál egyik újdonsága a Begolyózó, ami hamar népszerű lett a fesztiválozók körében. Az ötlet egyszerű: a lángost a szokásos kerek forma helyett kis golyócskákként tálalják, amelyekhez sós és édes szószokat kérhetünk. A nyolcéves Kardos Patrik édesanyjával, Kardosné Bajusz Andreával evett egy kis adag sajtszószos lángosgolyót, ami szemlátomást ízlett nekik.A tartalmasabb ételekre vágyók sem maradnak éhen, hála a Nógrád megyei Vanyarcról érkezett vendéglátósoknak, akik Bálint Attila tulajdonos vezényletével sülteket, halakat kínálnak. A finomságoknak meg is kérik az árát: a kolbásztál mustárral, kenyérrel egy szál kolbásszal 1600, a hurka 1400, a süllőnek 900, a hekknek pedig 600 forint 10 dekája. – Nézelődni a moziban és a színházban kell, itt eszünk! – mondta néhány fiatalnak a vendéglátós, akik, mint mondták, csak nézelődtek a finomságokat felsorakoztató hosszú pult előtt.Hamburger nélkül nem fesztivál egy street food fesztivál. A két hete házas Langó László és felesége, Langóné Rakonczai Zsuzsanna egy Rakpart és egy Göröngy hamburgerrel birkóztak, amiért 1500 és 1800 forintot fizettek, de néhány falat után úgy ítélték, megérte a befektetés. – Finom. Pont ezt vártam: nagy adag és finom is – mondta a fiatalember. A hamburgert békésszentandrási meggysörrel és a Szent András Sörfőzde egyik specialitásának számító Ogre-típusú, markánsan komlózott pilseni sörével öblítették le. Egy korsó sör ára – tapasztalataink szerint – 350 és 790 forint között mozog a fesztiválon.A RakpartFeszten a lecsó is különleges. Van, ahol nem a klasszikus hagyma-paprika-paradicsom alapú egyszerű változatot kínálják: a szarvasgombával ízesített lecsóból 1790 forint egy adag. Lángost 600 és 1000, hot dogot pedig 500 és 750 forint között vehetünk. Az egyik hot dogot áruló fiatalember pultján egy befőttesüvegben a felirat szerint a Ferrarijára gyűlik a jatt, de mint Bácskai Balázs mondta, még nagyon sok hiányzik hozzá.A fesztiválfolyam fő attrakciója a vasárnap 21 órakor kezdődő, negyedórás, több mint 6500 effektből álló tűzijáték lesz.