Festészet napja: a múzeumban másolták a híres festményeket a tömörkényes diákok

Göblyös Róbert igazgatóhelyettes, a Tömörkény István Gimnázium művészeti tagozatának vezetője elmondta, 2014-ben ünnepelték első alkalommal ilyen formában a diákokkal a magyar festészet napját, amit 2002 óta rendeznek meg az országban minden év október 18-án.– Nehéz, mert meg kell találnom a megfelelő színeket – mondta a tizenharmadikos, szobrász szakos Kürti Nikolett, aki Szigeti Antal Várrom című tájképét másolta ottjártunkkor már több mint két órája olajkrétával. A tizedikes keramikusok, Koszta Dóra és Rekeszki Anna Munkácsy monumentális festménye, a Honfoglalás előtt üldögéltek, ők ceruzával és szénnel másolták a képről – a lovakat. – Sokat rajzolok lovakat, ezért nem nehéz a feladat – mondta Dóra. Annának azért tetszett a feladat, mert szabadon választhattak a képről részletet, amit át is alakíthattak. A díszterem másik oldalán Vágó Pál Szeged szebb lesz, mint volt című festményéről a bölcsőt, illetve a kép szélén álló embercsoportot másolta Kiss Gábor és Gera József tizedikes grafikus.– Ilyenkor pár óra alatt sokkal szorosabb szakmai kapcsolatba kerülnek a gyerekek egy festménnyel – jobban megismerik a kép kompozícióját és technikáját –, mint egy kiállításon. A legnevesebb festők is jártak másolni a múzeumba, mi ezt a hagyományt elevenítjük fel a magyar festészet napján, ami egyben a festők védőszentjének, Szent Lukácsnak is az ünnepe. Lukács evangélista festette meg először Jézus anyját, Máriát – magyarázta Göblyös Róbert.