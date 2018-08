Festőtáborban elevenítik meg az első világháborút

– Programunk az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság projektjének keretében valósul meg 2014 és 2018 között. Mostanra már mintegy 220 festménnyel járjuk Közép-Európa országait, ezeket 65 lengyel, magyar, szlovák és ukrán művész készítette. Portrékat, táj- és csendéletfestményeket, illetve fantáziaképeket alkotnak. Ezek művészi értéke mellett kiemelt jelentőséggel bír, hogy a gyűjtemény zöme grátisz készült. Nem kevés művészt sikerült megszólítani, hogy legyen részese a sokunknak déd- és ükapját idéző – éveken, országhatárokon átívelő – projektnek, melynek fő üzenete a béke megőrzése mindannyiunk számára. Úgy véljük, száz esztendő távlatában elérkezett az ideje a közös emlékezésnek – mondta el Németh István kuratóriumi elnök.Szobrok, emlékművek és könyvek is készülnek az alapítvány által, a festészet négy éve indult útjára, akkor még 8–10 alkotóval. Szegeden idén először jelent meg a tábor, kiállítás viszont korábban már volt a festményekből.– Szegedhez személyesen is kötődöm, a vendégház tulaja is jó barátom. Bár a tárlat korábban nem ért el nagy nézettséget, mégis úgy gondoltuk, hogy teszünk egy próbát, bízva abban, hogy a helyi festők is felfigyelnek ránk, következőnek már ők is csatlakoznak hozzánk. De igazán csak akkor leszünk sikeresek, ha széles társadalmi kör áll majd be mögénk. A napokban készülő alkotásokon megjelenik a város több, háborúhoz köthető helyszíne, látható a fogadalmi templom például, de a pipacsok is főszerepet kapnak, ugyanis míg nálunk gyertyagyújtással emlékezünk a november 11-ei fegyverletételre, addig a nyugatibb országokban már a pipacs virága jelzi a katonák halálát, a vért jelképezve – magyarázza az elnök. Hozzátette, úgy tudja, a városban tizenegy laktanya volt, a sok szegedi katona megérdemelné, hogy a tárlat egy része a megyeszékhelyen legyen elhelyezve.Anna Simkulicsova Szlovákia északi részéről érkezett a többnapos táborba, azt mondja, Szeged messze van, sokszor átszámolták a kilométereket, de fontosnak tartották a részvételt. – Németh Istvánék már annyiszor jártak a Kárpátokban, és annyit tettek az ottani háborús emlékek megőrzéséért, hogy nem utasíthattuk vissza a meghívást. Fontosnak tartom, hogy résztvevő legyek, a hősök megérdemlik. Az ecsetemmel a pipacsokat jelenítem meg, adózva ezzel a katonáknak, illetve a Tisza-part is szerepet kap, ugyanis a folyó partjának környékén születtem, része az életemnek a vidék – részletezte a művész.