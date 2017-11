Fészerlakó vagy kapuőr lesz Leninből - most a ˝libás asszony˝ mellett pihen

Néhány hónapja visszatért Szegedre, és hanyatt döntve várja sorsát Vlagyimir Iljics Lenin szobra a Móra-múzeum Cserje sori raktárbázisán. Illusztris társaságban helyezte el a városi közgyűjtemény: a Tanácsköztársaság-emlékmű, közkeletűbb nevén „libás asszony" mellé.Lenin szobrát, Kiss István szobrászművész robusztus műalkotását a nagy októberi szocialista forradalom ötvenedik évfordulóján, vagyis ötven esztendeje avatták fel. A Rákóczi téri megyei pártközpont épülete előtt állították fel, és Szirmai István, az MSZMP központi bizottságának tagja mondott az alkalomra ünnepi beszédet.Lenin 1991-ig állt a vártán, majd – mint ezt néhai kollégánk, Gyenes Kálmán most a Fekete házban látható fényképsorozata is megörökítette – végleg eltávolították a helyéről. Előbb a múzeum algyői barakkraktárába száműzték, majd mivel a Boross József utcai bázisuknak nem volt udvara, a makói Hagymaház fogadta be. Onnan költöztették vissza Szegedre. Tóth István történésztől megtudtuk, a múzeum kétféle újrahasznosításában gondolkodik. Elképzeléseik szerint fészert húznak a jelenleg a szabad ég alatt lévő szobrok és régi faragott kövek fölé. Ám az is lehet, hogy a bolsevik elvtársat a libás asszonnyal együtt a kapu mellett emelt talapzaton állítják újra szolgálatba, fogadószoborként.