Fiatalokat vonnának be az értékmentésbe

A kezdeményezés Csongrád megyében is elindult: a zsombói önkormányzat, az Örökségtár Tudásbázis, valamint a Szegedi Tudományegyetem helytörténeti gyűjtésének nyomán több megyei önkormányzat is jelentkezett a programba.



A cél, hogy minél több fiatal csatlakozzon a helytörténeti értékek kutatásához és dokumentálásához az általuk jól ismert digitális eszközök segítségével. Az így megörökített anyagokat e-tudásbázisban teszik közzé, így mindenki számára elérhetők lesznek a helytörténeti dokumentációk.



– Csak a fiatalok tevékenységével valósítható meg a közösségek kultúrájának fenntartható fejlődése. Hasznos, értékmentő, értékfelmutató tevékenységükkel kivívják majd környezetük tiszteletét is – vallja Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere az önkéntes munkáról.



A fiatalok szinte bármilyen témakörből válogathatnak: természeti értékeket, mesterségeket, helyi embereket és történelmi beszámolókat is megörökíthetnek az utókornak.