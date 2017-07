Fiával érkezett Pintér Tibor a lovas táborba

Nem könnyű mutatvány. Pintér Tiborral is találkozhattak a lovas tábor résztvevői Mórahalmon.

Fotó: Duka Félix

A résztvevők a három nap alatt együtt lovagoltak és énekeltek, majd a színészmesterség alapjait is megtanulhatták. Pintér Tibor fiával érkezett Mórahalomra, és arra biztatta a tábor lakóit, hogy merjenek önmaguk lenni.

A Nemzeti Lovas Színház számos produkciót bemutatott már be a mórahalmi Patkó Lovas Színházban. Az előadások témája legtöbbször történelmi vagy népi eredetű, de most egy Grimm-mesét dolgoztak fel. A Hófehér és a hét törpe című családi mesemusicalt július 29-én, szombat este mutatják be.