Fidesz: Botka hívja vissza a Cserepes sori piac igazgatóját!

Német Ferenc, a szegedi Fidesz elnökségi tagja szerint a cég beszámolójából az derül ki, hogy az hatmillió forintos mínuszba került, miután a tizenkét millió forintos tervezett nyereség helyett csak hatmillió forintos eredményt produkált.Német szerint Rácz, aki egyszerre két posztot is betölt, mivel a Mars téri piacot működtető cégnél igazgatóhelyettes is egyben, rosszul gazdálkodott, perekkel elűzte a kereskedőket , az adóhatóság szerint is jogszerűtlenül állíttatott ki áfás számlákat még a tavalyi évben, és a parkoló újfent fizetőssé tételével a szegedi lakosoknak is kárt okozott.A piacigazgató közleményben reagált Német állításaira, amelyben kifejti, hogy éppen nem mínuszt termelt a Cserepes Sori Piac Kft., amennyiben figyelembe vesszük azt, hogy 2015-ben ötmillió forintos veszteséggel zárt a cég, ezzel szemben a 2016-os év hatmillió forintos nyereséggel zárult.