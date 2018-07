Figyelem! A városháza udvara helyett az IH-ban játsszák az Ünnepet az eső miatt

A szegedi városháza patinás, mediterrán hangulatú udvara ismét változatos, színes kulturális programokkal telik meg. A Városházi Esték kapcsán öt előadást szerveznek, mindegyikben nagy szerepet kap a szerelem és a házasság meg persze az ehhez kapcsolódó bonyodalmak, egy kis humorral fűszerezve.A mai előadást, Varsányi Anna Ünnep című darabjának ősbemutatóját a rossz idő miatt nem a városháza udvarán, hanem 20:30-tól az IH Rendezvényközpontban tartják meg. A darabra egyébként minden jegy elkelt, a helyszínváltozásról a szervezők a rendezvényközpont honlapján értesítették az érdeklődőket.– Nyáron sem engedünk a színvonalból, hiszen Szeged lakosai hozzászoktak ahhoz, hogy egész évben magasszintű, izgalmas programokat kapjanak – mondta Kozma József, a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság elnöke.Július 20-tól három alkalommal, a Kávéházi Esték keretein belül hallhatnak jobbnál jobb dallamokat a szegediek. Játszanak bárzongoristák, kávéházi zenészek vetélkednek vicces formában, majd a tánc is belibben a képbe.Három formáció lábmunkáját csodálhatja meg a közönség július 22-én. A Muzsikáló Udvar – amely már 1970 óta jelen van a szegediek életében – négy előadást ajánl júlus 24. és augusztus 3. között. Elhozzák a Sztárban sztár +1kicsi című műsorból is ismert Tabatai Nejad Flórát, de jön a Budapest Ragtime Band, Gájer Bálint, és a már 10 éve törzsvendég Fool Moon zenekar is.