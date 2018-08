Figyelem! Keddtől másképp tud közlekedni a Tisza Lajos körúton!

A keddtől életbelépő forgalomtechnikai változás során a Tisza Lajos körúton egyirányú forgalom lesz, a Petőfi Sándor sugárút felől a Tisza irányába, egy sávon. A területre továbbra is behajtási tilalom lesz érvényben, kivéve az ott lakók, az áruszállító autók, TAXI és a tömegközlekedési járművek számáraAz erre közlekedő autósok számára a Tisza irányából, a Dugonics tér felé a Boldogasszony sugárút - Vitéz utca - Petőfi Sándor sugárút útvonalon biztosított a közlekedés. Ellenkező irányba a Petőfi Sándor sugárút - Bécsi körút - Boldogasszony sugárút a lehetséges kitérő. A Tisza felől érkezőknek a Szentháromság utca felé nem lehet balra kanyarodni. A jelzőlámpák a felújítás időtartama alatt nem üzemelnek.Az Aradi Vértanúk terén, a Zrínyi utca felől nem lesz kijutási lehetőség a körútra. A Zrínyi utca és Jókai utca zsákutcák lesznek, parkolni viszont továbbra is lehet ott. Megszűnik viszont a parkolási lehetőség a Vitéz utca Szentháromság utcától a Petőfi Sándor sugárútig terjedő szakaszán mindkét oldalon.A Szakorvosi Rendelőintézet (SZTK) gépjárművel való megközelítése a Szentháromság utca felől lehetséges.A felújítási munkák 2018.08.21-től induló szakaszában a Vitéz utca a Boldogasszony sugárúttól a Petőfi Sándor sugárútig egyirányú lesz. Az utcában megszűnik a jobbkéz-szabály és elsőbbséget kap a keresztező utcákkal szemben. A Szentháromság utca elsőbbsége megmarad a megszokott állapot megtartása érdekében, noha az utca a Vitéz utcától a Tisza L. körútig zsákutca lesz. Mindez térképen:A tömegközlekedés egy irányban a Dugonics tér felöl a Tisza irányába, egy sávon fog közlekedni. Visszafelé pedig a Vitéz u., Petőfi S. sgt. útvonalon. A Tisza Lajos körúti megállók továbbra sem üzemelnek, ideiglenes megállók a Szentháromság utcai megálló kiváltására a Vitéz utcában kerülnek kiépítésre.A 24-es és 32-es buszok a 36-os busz Bódogh J. utcai ideiglenes megállójában fognak megállni és várakozni és mint eddig, a Földváry u. – Bódogh J. u. – Vitéz u. – Petőfi S. sgt. útvonalon fordulnak meg. A 8-as és 10-es trolik közlekedési útvonala változik, ideiglenes megálló a Vitéz utca 17-19. házszám előtt kerül kialakításra. Az ott lakók türelmét és megértését ezúton is köszönjük.A kerékpáros közlekedés az építési területen továbbra sem biztosított, a Jókai utcánál való átjárhatóság megszűnik. A gyalogos közlekedésben az eddigiekhez képest nem lesz változás, de fokozott figyelmet és természetesen türelmet kérünk az érintett lakosság részéről, különös tekintettel az iskolásokra és szüleikre, valamint az egyetemi hallgatókra. A munkák várhatóan 2018. december 31-ig tartanak.