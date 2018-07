Figyelem! Szinte teljesen lezárják a Nagykörutat

A Kossuth Lajos sugárúti csomóponttól a Bakay Nándor utcáig, azaz az Árkád Bevásárlóközpontig tartó szakaszra csak a helyi lakosok, a tömegközlekedés és a célforgalmú áruszállítás hajthat be. Az eredeti tervekkel ellentétben az Árkádtól a Kálvária sugárútig tartó szakaszt mégsem zárják le teljesen, ott egy-egy sávon haladhat a forgalom minkét irányba.Az utat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. újítja fel, a lezárások előreláthatóan szeptember végéig tartanak.Alig több mint egy hónapja hasonló korlátozást vezettek be felújítás miatt a Tisza Lajos körút egy szakaszán is, az is feladta a leckét a közlekedőknek.Lassabb a lejutás a Huszár Mátyás rakpartra is, a Belvedere-nél.A Nagykörút Mars tér környéki szakaszának lezárása viszont sokkal nehezebb helyzetbe hozza a városban közlekedőket.Szerkesztőségünk ebben az esetben kivételesen indokoltnak tartja azt a tanácsot, hogy ha tehetik, autóval kerüljék el a Nagykörutat, használják inkább a tömegközlekedést. Akinek van kerékpárja, közlekedjen inkább azzal, a rövidebb távokon pedig valószínűleg a leggyorsabban és a legkevesebb bosszúsággal gyalog juthatunk el célunkhoz a Mars téren és a környékén.