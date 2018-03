Figyeljen, ha át akarja lépni a határt a húsvét alatt!

Az eddigi évek tapasztalatai szerint már csütörtök délutántól torlódás alakulhat ki a Röszke Autópálya-határátkelőhely mindkét oldalán. A hétvégén a kilépésre jelentkező személy- és járműforgalom várhatóan tovább erősödik, majd hétfőn a belépésre jelentkező utasok számíthatnak várakozásra. A várakozás mértéke a 30-120 percet is elérheti. - írjaA Szegedi Határrendészeti Kirendeltség együttműködve más rendőri szervekkel ebben az évben is arra törekszik, hogy az ünnep idején bonyolított forgalom a lehető legzökkenőmentesebb legyen. Amennyiben a Röszke Autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán mégis torlódás alakul ki, a rendőrök a forgalmat Tompa felé terelik. A Tompai Közúti Határátkelőhely mellett a magyar, szerb és az uniós állampolgárok használhatják az Ásotthalom, a Tiszasziget és a Röszke Közúti Határátkelőhelyet, melyek naponta 7 és 19 óra között vehetők igénybe.Csanádpalota Autópálya-határátkelőhelyen a hétvégén, csütörtöktől egészen kedd hajnalig szintén lehet 30-120 perc várakozás kialakulásával számolni a személyforgalomban.Fontos, hogy az utazók is felkészüljenek! Útnak indulás előtt célszerű tájékozódni az aktuális helyzetről. A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak.A rendőrség kéri, hogy az autópálya-határátkelőhelyeket személyautóval fokozott óvatossággal közelítsék meg az utazók, hiszen az M5-ös és az M43-as autópályán is erős forgalom alakulhat ki, ezért kellő körültekintés szükséges.