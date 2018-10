Figyeljünk az értékeinkre!

A CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője elmondta, a temetők környékén a gépjárműlopások és -feltörések megelőzésére is jobban kell figyelni. M. Toronykőy Márta azt ajánlja, hogy lehetőleg biztonságos helyen parkoljanak a látogatók, például a bejárat közelében, este pedig a kivilágított részen. Fontos, hogy az autóban ne maradjon semmilyen csomag, használati tárgy. Hangsúlyozta, a zsebtolvajokra már a koszorú- és virágvásárláskor is figyelni kell. A tolvajok figyelmét felkeltheti a földre letett csomag, és a látható helyeken, például külső kabátzsebben, nadrág farzsebében, nyitott kosárban vagy szatyorban lévő tárca is. M. Toronykőy Márta azt is elmondta, hogy sötétedés után nők és idősek lehetőleg ne tartózkodjanak egyedül a sírkertben. Ha megoldható, nappal is inkább rokonokkal, barátokkal, közeli ismerősökkel együtt látogassanak ki a temetőbe. Ha pedig temetői lopást, autófeltörést, vagy bármilyen más bűncselekményt látnak, hívják a 112-es segélyhívó számot – kéri a rendőrség.