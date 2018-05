Figyelni kell az anyajegyeket - 40 év alatt meghatszorozódott a melanomás betegek száma

A bőrgyógyász egy tízszeres nagyítású mikroszkóppal vizsgálja meg az anyajegyeket.

Fotó: Karnok Csaba

A rendszeres önvizsgálat is sokat számít - erre hívja fel a figyelmet Oláh Judit professzor. Fotó: Karnok Csaba

Közel kétszáz anyajegyszűrést végeztek el hétfő óta a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikáján az Országos Melanoma Hét keretein belül.A Magyar Bőrgyógyászati Társulat 12 éve csatlakozott az euromelanoma mozgalomhoz, amelynek célja a festéksejtes daganat minél korábbi stádiumban történő felismerése, valamint a megfelelő fényvédelem oktatása. Az érdeklődés hatalmas volt: a hetekkel korábban meghirdetett időpontok néhány nap alatt elfogytak.– Országosan körülbelül ezer fő jelentkezett erre a programra, amelyben több mint száz önkéntes bőrgyógyász vett részt – beszélt a melanomahétről a szegedi szervező, Baltás Eszter egyetemi docens. Szegeden 12 szakember vizsgálta a negyedóránként beosztott betegeket.– A hetvenes évekhez képest mostanra hatszorosára nőtt a melanomás betegek száma – mondta Oláh Judit , az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának professzora. Hozzátette: Dél-Magyarországon különösen nagy ennek a kórnak az előfordulása, amely az esetek kétharmadában ép bőrön, egyharmadában viszont egy meglévő anyajegy talaján alakul ki.– A melanomának több fajtája is létezik: van, ami évtizedek alatt alakul ki, de olyan is, amely akár egy-két hónap alatt. Éppen ezért nagyon fontos a rendszeres önvizsgálat – hívta fel a figyelmet a szakember. Figyelmeztető jel lehet, ha hirtelen jelenik meg egy csomó, amely láthatóan növekszik, illetve anyajegy esetében, ha az spontán vérezni kezd, megnő, vagy változtatja a színét. Aki ilyet tapasztal, azonnal orvoshoz kell fordulnia.A professzor kiemelte, akinek sok a szabálytalan anyajegye, annak nagyobb az esélye a melanoma kialakulására, ezért fél-egyévente mindenképpen indokolt a szakorvosi ellenőrzés. Szintén veszélyeztetettek a napon dolgozók és a szervtranszplantáltak. A szűrés mindössze pár perces, és teljesen fájdalmatlan: a bőrgyógyász egy tízszeres nagyítású mikroszkóppal nézi meg egyesével az anyajegyek festéksejtjeinek fészkeit. – Amennyiben felmerül a gyanú, hogy valamelyikkel probléma lehet, azt sebészi úton eltávolítják, és szövettani vizsgálatra küldik.Oláh Judit kiemelte, bár az esetek száma rohamosan nő, a korai felismerésnek köszönhetően a melanomával összefüggő halálozások száma nem változott: évi 300-400 körül mozog hazánkban. – Bár a bőrrákról még mindig sokan azt tudják, hogy agresszív, és nehezen gyógyítható, a modern készítményeknek köszönhetően ez már nem igaz. Immunterápiával és célzott kezelésekkel azoknak is éveket tudunk adni, akiket korábban néhány hónap alatt elveszítettünk. A problémás terület eltávolítása után pedig csupán 15 százalék azok aránya, akiknél továbbterjedés figyelhető meg. Egyedül a hirtelen növekvő, csomós jellegű melanoma számát nem tudjuk csökkenteni, ezért fontos, hogy mindenki idejében szakemberhez forduljon, aki növekvő, sötét színű képletet észlel a bőrén.