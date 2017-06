Filléres játék, nagyjából semmit nem tud, mégis viszik, mint a cukrot - ez a fidget spinner

A fidget spinner nem más, mint egy háromágú műanyag, amelybe középen csapágyat szereltek. Középen megtartva két ujjal meg kell pörgetni – ennyit tud. Ára 1500–3000 forint között mozog, de egy internetes oldal tanúsága szerint a bekerülési költsége nagyjából 30 forint. Az eladók szerint az ütést nem viseli túl jól, így trükközni – dobálni például – csak puha szőnyeg vagy asztallap fölött javasolt vele.

– Fidget spinnert árulnak? – lépett be egy anyuka kisfiával kedden délután az Árkád játékboltjába. Tapasztalataink szerint azonban gyakorlatilag kérdésre sincs szükség: ha általános iskolás korú gyerek mostanában bemegy azon üzletek valamelyikébe, ahol árulják ezt a játékot, már automatikusan mondják neki az információt. Vagy azt, hogy elfogyott, vagy azt, hogy hol találja. Ugyanis most csak ezt keresik. Azokban az üzletekben, ahol felismerték az új őrületben rejlő üzleti lehetőséget, naponta százas nagyságrendben fogy a fidget spinner, gyakorlatilag nem győzik rendelni a kereskedők. Múlt hétvégén például az egész városban nem lehetett kapni, két nap alatt elkapkodták mindenhonnan. Kedd délután nagyjából 10 percet töltöttünk az Árkád játékboltjában, addig nyolcat adtak el.– Itt van! – kiáltott fel diadalittasan Alexander, mire nagybátyja elégedetten konstatálta: nem kell tovább kajtatni érte a városban. – A plázából jöttünk, ott is vettünk, meg neten is rendeltünk – mesélte lelkesen a kisfiú és testvére, Vénusz.A 9 éves Dinya Gergő anyukájával érkezett. – A nagytesóm neten rendelt már magának, de az még nem jött meg. Én is kíváncsi voltam rá, ki akartam próbálni – mesélte a kisfiú. A pulton elhelyezett játékkal egyből elkezdett játszani, majd pár perc után már fizettek is: neki is lett sajátja. Eközben érkezett a 15 éves Kispéter Viktória, aki meglátva Gergőnél a fidget spinnert, egyből felkiáltott: „hol lehet ilyet kapni?". Őt is a megfelelő polchoz irányították, ahol pár perccel később már Farkas Maja is válogatott. Ő cukormázas mintást választott magának.Arra a kérdésre, honnan hallottak a játékról, amit sehol nem reklámoznak, mindannyian ugyanazt válaszolták: az interneten látták. Ki videócsatornán, ki Instagramon. Hogy mire jó, azzal kapcsolatosan már nem voltak ilyen egységesek. Valaki azt mondta, lehet vele trükközni, más szerint arra, hogy lefoglalja a kezét valamivel. A szülők közül mindenesetre nehéz volt olyat találtunk, aki csak egy kis értelmet is felfedezett volna benne. – Viszont menő, és amíg ezt pörgetik, addig sem a gépet nyomkodják – fogalmazott Csilla. Egy apuka viszont nagyon lelkesen nyilatkozott: gyerekei után magának is vett egyet, és hosszasan kísérletezik vele, milyen trükköket lehet rá kitalálni.– Múlt hét pénteken 90 darabot rendeltünk, abból szombaton már nem volt egy darab sem. Hétfőn már 200-at hoztunk, másnapra annak is elkelt a fele. De interneten is ötösével rendelik – mesélte Körmendi Fruzsina üzletvezető, aki úgy foglalta össze: viszik, mint a cukrot. – Van sima és világító verziója, hétvégére pedig lesz fém is, ami jóval tovább pörög. Tulajdonképpen egyfajta stresszoldásra jó, de igazából nem ezért keresik, hanem azért, mert most mindenki ilyennel játszik.