Fiókaszezonban megszólal a lelkiismeretünk

Megpihent a kövön a kisfecske, de ha békén hagyjuk, megy is a dolgára.

Fotó: Török János

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is felhívta a segítő szándékú járókelők figyelmét arra, hogy az áprilistól augusztusig tartó „fiókaszezonban" is felelősen közelítsük meg a madarakat. Gyakran találkozunk pihepuha, elárvultnak tűnő kismadarakkal még a városokban is, de az apróságok számára a legnagyobb segítség az, ha békén hagyjuk őket.A természet rendje, hogy sokuk nem éli meg a kifejlett kort, a legtöbb madárfaj ezért költ többször egy évben. Másfelől nem általános, hogy a fiókák maguktól pottyanjanak ki a fészekből. A korai fészekelhagyóknál pedig természetes ez a viselkedés, az ő szüleik nagy eséllyel a közelben megbújva, hanggal tartják velük a kapcsolatot.Bár szép gondolat, hogy segítségükre próbálunk sietni, a saját lelkiismeretünk ápolgatása helyett hozzuk meg a fájó, de felelős döntést, és ha nem szükséges, ne avatkozzunk be a természet rendjébe! Legalább itt, most ne.