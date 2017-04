Fizetési felszólítással bombáznak minket az adathalászok

Öt jó tanács adathalászok ellen



1. Fokozott figyelemmel kezelje a hasonló e-maileket! 2. Mindig alaposan nézze meg a belinkelt weboldalt! 3. A Telekom hivatalos levelében mindig szerepel a telekom.hu. Ha ez nincs benne, ne nyissa meg! 4. Gyanakodjon, ha idegen vagy szokatlan tartalmú levelet kap! 5. Legyen óvatos, ha nyelvtani hibáktól hemzsegő vagy magyartalanul fogalmazott üzenetet kap.

– Már a második megtévesztő e-mail jött a zenekaros és a privát címemre. Az előző nem tűnt ennyire hivatalosnak, de ebben a mostani fizetési felszólításban folyószámlaszámot, számlaszámot, határidőt is megadnak, az aláírás pedig Telekom – továbbította szerkesztőségünknek az üzenetet Kosztándi Melinda. A Sze-gedi Szimfonikus Zenekar munkatársát nem tévesztette meg az elektronikus levél, de szerinte az idősebb gene-ráció könnyen lépre mehet.Gyanús lehet, hogy magyartalan mondatokat írtak a felszólításba, nyilván internetes fordítóprogrammal. Például: „Kérjük, hogy most vége előtt a megadott időszakban annak érdekében, hogy az előfizetés mindig velünk. Most, a megtakarítás a kártya számát és a számla rendezésére biztonságosan." Az e-mailben pedig ott látható még több száz cím, ahová ugyancsak továbbították az üzenetet.Érdeklődésünkre a Telekom kommunikációs igazgatósága azt a tájékoztatást küldte, hogy az első, a szegedihez hasonló adathalász támadásról április közepén szereztek tudomást. Akkor a társaság nevében szintén számlatartozás ürügyén egy, a Telekomét utánzó weboldalra irányították az e-mail-listán szereplőket, ahol a bejelentkezési adatok megadását kérték a címzettektől. A szolgáltató azonnal megtette a szükséges biztonsági intézkedéseket, és letiltotta a feladó IP-címét, magyarul internetes azonosítóját. Sajnos azonban nem kizárt, hogy egy másik címről megismétlődött vagy ismétlődik a támadás.