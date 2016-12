Fizetne vagy inkább leülné a 100 ezres szabálysértési bírságot?

Az új szabálysértési törvény 2010 tavaszán történt hatályba lépése óta megháromszorozódott az olyanok szá , akik – mivel nem épesek befizetni a sokszor irreálisan magas bírságokat – szabálysértések miatt kerülnek börtönbe. már átlagosan naponta négyszázan vannak börtönben ezért, vagyis minden 40–45. fogvatartott ilyen. Ez a legdrágább "rendezése a számlának", hiszen az állam nem csupán a szabálysértési bírság bevételétől esik el, de a rabtartás napi 2 ezer 200 forintos öltségeit is maga énytelen állni. A Magyar Helsinki Bizottság most egy özérthető tájékoztatón dolgozik, amelyet a szabálysértéssel gyanúsítottak kapnának ézhez, hogy mit kell tenni az elzárás elkerülése és a özérdekű munka érdekében.A szabálysértési bírság összege 5 és 150 ezer forint özött mozog, kirívó esetekben 300 ezer forint is lehet. Szavazzon!

