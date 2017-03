Fizetniük kell a gazdáknak: milliókba kerülhet az ingyenvíz a földeken és a kertekben

Évtizedeken át szinte egyetlen kutat sem jelentettek be

A szabályok enyhítésében bíznak

Kivéreztetés

Fődi Zsolt szerint a megnövekvő költségek teljesen ellehetetlenítenék a homoki gazdákat. Fotó: Karnok Csaba

– Ez már az utolsó csepp a pohárban – dohog Fődi Zsolt, a tíz hektáron gazdálkodó öttömösi férfi. – A homokon öntözés nélkül nincs élet – magyarázza a férfi, aki spárgát, krumplit is termeszt.Tíz hektárra tíznél is több kútja van, mivel azok nem túl nagy teljesítményűek, másfelől meg a csekély tíz hektárja is több darabban van. Hat-nyolc millió forintba kerülne a kutak engedélyezése.Nemcsak a gazdáknak kell a kutak bonyolult és drága engedélyeztetési eljárását végigcsinálniuk, hanem minden egyes fúrt kutat be kell jelenteni. Azért égető már most a probléma, mert igaz, hogy a jövő év végéig kell engedélyt szereznie mindenkinek, de az eljárásokat – amelyek hónapokig tartanak – folyamatosan kell lebonyolítani.Az 500 köbméternél többet fogyasztóknak a katasztrófavédelmi igazgatóságoknál, az ennél kisebbeknek a helyi jegyzőnél kell bejelenteniük. Az utóbbiaknak az öntözővízért nem kell majd fizetniük, csak az engedélyekért – ami több százezer forintos kiadás. A kisfogyasztók miatt a polgármesterek is aggódnak, a gazdálkodók meg azért dühöngenek, hogy az ingyenesnek ígért öntözés helyett egyszeri kiadásként milliókat kell elkölteniük, majd még az ellocsolt víz után is fizetniük kell. A falvakban szinte minden háznál van fúrt kút, de sehol nem tudnak erről a kötelezettségről.– Fogalmam sincs az egészről – mondja a Ruzsán élő Börcsök István. Éppen szőlőt ültettek, amelynek oltványait jó sok vízzel nyakon is kell önteni. A falu központjában a ház kertje nem túl nagy, de nem lenne túl gazdaságos a vezetékes vizet kilocsolni azért sem, mert a vízdíj nagyobbik része a szennyvízdíj. Kis kerti csőkútról locsolják a háztájit Börcsökék. A férfi abban bízik, hogy annyira lehetetlennek tűnik a dolog, hogy változtatni fognak rajta.Egy nyugdíjas Öttömös egyik utcájában locsolta a ház előtti gyümölcsfákat, ő sem hallott még az egészről semmit. – Ha így lesz, inkább nem locsolok – legyintett a bácsi.– Feladja a leckét a tervezet – Nagy Attila Gyula, Üllés polgármestere szerint változni fog az egyelőre lehetetlen helyzet. Erre ígéretet kaptak a kormányzattól. – Remélem, hogy nem kell a lakosoknak végigcsinálniuk ezt. Ha mégis, akkor az önkormányzat típustervekkel próbálja olcsóbbá tenni a procedúrát. Nagy Attila Gyula is ötletelt, hogyan lehetne segíteni, főként az idősebb embereknek. Dobó István, Öttömös polgármestere szerint is az enyhítés volna a járható út.– Nincs kizárva a félpályás útlezárás sem – Fődi Zsolt szerint ez az utolsó döfés lenne a homoki gazdáknak, akik amúgy is nehéz helyzetben vannak a lengyel versenytársak, de akár a munkaerő hiánya miatt is. – Volt több fórumunk is már, aláírásokat is gyűjtöttünk – sorolja Fődi a lépéseket, amelyeket a maguk érdekében próbáltak eddig tenni. Az aláírásgyűjtésről januárban lapunk is írt.

– Egyfelől jogos, hogy védeni akarják a vízbázisokat, hogy ne lehessen korlátlanul kiszippantani a vizet a talajból, de a talajvízszint nem az öntözés miatt tűnt el sok helyen, hanem más bányászati tevékenység is elősegítette ezt – magyarázza az öttömösi gazda azt, hogy a költségek aránytalanul terhelik majd őket. – Nekünk a homokon, ahol minden víz elfolyik, és semmi nem él meg öntözés nélkül, ez a szabályozás a halálunkat jelenti.