Fő az egészség!

Laktóz- és gluténmentes élelmiszereket, ételeket is kínálnak Frappé-partnereink. A Favorit pékség termékeinek száma mára meghaladja a százat, köztük speciális, egészséges – diabetikus, Graham, illetve kívül, belül magvas – termékek is megtalálhatók. A wellnesskenyér például búzaliszt mellett teljes kiőrlésű rozslisztet tartalmaz, amely része az egészségtudatos táplálkozásnak. A pékségben mindig friss pékáruk széles választékával, egyenletesen magas minőséggel várják a vásárlókat.A Szentháromság utca 39. szám alatt pedig Fittanyuka, azaz Szabóné Papp Emőke várja az egészséges és finom ételek, illetve alapanyagok rajongóit. A Menü & Sütibárban reform, mentes, fitt süteményekkel, napi menüvel és reform termékekkel, alapanyagokkal készülnek. A konyhában egyéni és csoportos főzőtanfolyamokra lehet bejelentkezni. Nagyszerű hangulat, finom, egészséges ételek jellemzik a közös főzőcskéket. Nemcsak recepteket, hanem életmód- és étkezési tippeket, tanácsokat is kapnak a résztvevők.A Frappé rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.